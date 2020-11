Hun har haft en god opvækst – men hun har også lært at arbejde.

Sådan fortæller Philine Roepstorff i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine' på Dplay. En serie, der går tæt på deres liv og tanker, og det seneste afsnit er ikke nogen undtagelse.

Her fortæller Roepstorff nemlig, hvordan hendes forældre altid har lagt vægt på, at hun og hendes søskende skulle opleve livet ligesom alle andre.

»Ja, vi får en gulerod, men kun hvis vi har gjort det godt. Og deres krav er meget høje. Jeg kunne aldrig drømme om at spørge mine forældre om penge.«

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe

Sådan fortæller modellen, der danner par med Nicklas Bendtner. Hun ved godt, at hun på nogle områder har været privilegeret.

Under rejser boede de godt, så har de lært om eksempelvis aktier, og Philine Roepstorff kan også godt se, at hun har haft et andet liv end Bendtner.



»Vi har haft virkelig mange fordele, og der kan jeg jo godt se forskellen på Nicklas og mig. At jeg hviler på mange måder mere i nogle ting, for jeg har det at falde tilbage på. Både økonomisk, men også familien – kærlighedsmæssigt. Jeg ved, jeg bliver grebet af nogen,« siger Philine Roepstorff og fortsætter:

»Det tror jeg for eksempel ikke, Nicklas kommer fra. Det ved jeg, han ikke kommer fra på samme måde. Han har verdens dejligste mor, men det ændrer jo ikke på, at han har skullet klare sig selv fra en meget tidlig alder, og han har gjort det virkelig godt og har tjent enormt mange penge,« fortæller hun med henvisning til Nicklas Bendtners karriere, der gjorde, at han allerede som 16-årig rejste til udlandet.

Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe

Her har han spillet for blandt andre Arsenal, Wolfsburg, Rosenborg og FCK, ligesom hans selvbiografi, der kom på gaden sidste år, har gjort det fremragende.

Han har arbejdet hårdt, men han har stået – og står stadig helt på egne ben på en anden måde, end Philine Roepstorff har gjort, fortæller hun.

»Men hvis ikke han kan, er der ikke noget bag ham, der griber ham. Og det giver jo en konstant uvished og utryghed, hvor jeg er vokset op og alle mine år har haft den tryghed bag mig,« fortæller hun.

'Bendtner & Philine' bliver sendt hver søndag på Dplay.