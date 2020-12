Det er ingen hemmelighed, at Nicklas Bendtner og Philie Roepstorffs forhold har kørt lidt op og ned.

Og nu sætter Philine Roepstorff lidt flere ord på deres forhold. Det gør hun i det seneste afsnit af Dplay-serien 'Bendtner og Philine.'

Her er hun ude og spise med en veninde, og her falder snakken altså på Bendtner og forholdet:

»Nicklas og mit forhold er meget turbulent. Jeg føler, at vi burde gå fra hinanden, i hvert fald en gang hver anden uge,« lyder det fra Roepstorff, som har det lidt ambivalent, når Bendtner er ude i byen:

Portræt af Philine Roepstorff, som er aktuel med ny tv-serie: Bendtner og Philine. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Portræt af Philine Roepstorff, som er aktuel med ny tv-serie: Bendtner og Philine. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Jeg har det meget forskelligt, når Nicklas er ude. Når han er på jagt midt i Jylland uden nogen mennesker, så er det bare top dollar. Så er det Philine-tid og ingen bekymringer,« fortæller Roepstorff og fortsætter

»Er han i Las Vegas … selv om det har jeg ikke lige prøvet, men så tror jeg da, at jeg ville have det anderledes.«

Det har ikke altid været nemt for Philine Roepstorff at date den danske fodboldspiller, og hun har også tidligere talt åbnet om Nicklas Bendtners utroskab:

»Jeg elsker min kæreste, men der følger bare nogle ting med, når man er sammen med en kendis – og en fodboldspiller i sig selv.«

Nicklas Bendtner spillede for FCK sidste efterår. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner spillede for FCK sidste efterår. Foto: Liselotte Sabroe

Roepstorff fortæller også i afsnittet, at hun til tider godt kan være lidt misundelig på sine veninders forhold, da de er lidt mere stille og rolige:

»Jeg tror altid, at man spejler sig i sine venners forhold, og så er der ting, man er jaloux eller misundelig over, men man skal jo også huske på, at ens forhold er, som det er, grundet den, man er.

»Og jeg vil sige, at mange af mine forhold gennem tiden – der har jeg måske også fremprovokeret en reaktion. Jeg kan godt lide, når det bliver sådan lidt …,« afslutter Philine Roepstorff.

Hun er sammen med Nicklas Bendtner flyttet til Nordsjælland, hvor de har købt et hus på over 400 kvadratmeter, som de ifølge tinglysningen gav 12,9 millioner kroner for.

I sin karriere har Bendtner blandt andet været at finde i Arsenal-, Juventus- og FCK-trøjen. 80 kampe for landsholdet er det også blevet til for angriberen, der i december sidste år ikke fik forlænget kontrakten med FCK.