Pep Guardiola beskriver 23-årige Phil Foden som en spiller i verdensklasse, der vinder kampe for City.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, siger, at Phil Foden er blevet en spiller i verdensklasse, der er i stand til at afgøre fodboldkampe, efter at den 23-årige scorede to gange, da Manchester City søndag slog Manchester United 3-1.

- Jeg har altid haft på fornemmelsen, at han ville score mål, og nu vinder han kampe for os. For at blive en spiller i verdensklasse i den alder, skal du vinde kampe, siger Guardiola efter søndagens kamp.

- Han lever for at spille fodbold. Det er derfor, at han som 18-19-årig beviste ting, men nu er han mere moden.

Foden stod bag mål i 56. og 80. minut, inden Erling Haaland i overtiden gjorde stillingen til 3-1.

- Han har altid scoret, men nu scorer han mål, der vinder kampe, og når du gør det, når du til et andet niveau som spiller.

Phil Foden lader også til at være tilfreds med sin præstation søndag - og faktisk i hele sæsonen.

- Det er mit mål. At vise mig ved de store kampe. Det er det, jeg vil. Jeg synes, at jeg beviser det i denne sæson.

- Jeg forstår, hvad det betyder for fansene. Det betyder alt for mig. At score er endnu bedre, men i dag handler det hele om sejren.

/ritzau/AFP