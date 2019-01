Nu vil Petr Cech ikke mere.

»Det er min 20. sæson som professionel, og det er 20 år siden, at jeg skrev under på min første kontrakt, så det føles som det rette øjeblik at fortælle, at jeg trækker mig tilbage ved udgangen af denne sæson.«

Sådan skriver Arsenal-målmanden tirsdag på Twitter.

Så til sommer er det altså slut for den 36-årige tjekke, der ikke længere er førstevalget i Premier League-klubben, hvor tyske Bernd Leno er blevet førstevalg.

Petr Cech har spillet den største del af sin karriere i England - først 11 år i Chelsea og nu er han i gang med sit fjerde år i Arsenal.

For 20 år siden begyndte det hele i hjemlandet hos Chmel Blsany og Sparta Prag, inden franske Rennes blev en mellemstation på vejen mod Premier League.

Og målmanden er tilfreds med, hvad han har opnået her.

»Efter at have spillet 15 år i Premier League og efter at have vundet ethvert tænkeligt trofæ, føler jeg, at jeg har opnået alt, hvad jeg har ønsket,« skriver Petr Cech på Twitter som begrundelse for at sige stop.

Petr Cech og trofæerne Her er listen over, hvad Petr Cech har vundet i England: Liga-guld: 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15 (alle med Chelsea) FA Cup: 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12 (alle med Chelsea), 2016–17 (med Arsenal) Liga-Cuppen: 2004–05, 2006–07, 2014–15 (alle med Chelsea) Champions League: 2011–12 (med Chelsea) Europa League: 2012–13 (med Chelsea)

Han håber dog på at sikre sig lidt mere sølvtøj, inden det endegyldigt er slut.

»Jeg vil fortsætte med at arbejde hårdt for Arsenal og forhåbentlig være med til at vinde endnu et trofæ i denne sæson,« lyder det fra Petr Cech:

»Og så ser jeg frem til, hvad fremtiden vil bringe uden for banen.«

Arsenal har i skrivende stund ikke meldt noget ud om målmandens karrierestop.