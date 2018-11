Hvis nogen gik rundt i den vildfarelse og troede, at det bare var for træningens skyld, at vi spillede kampene i Nations League, kunne man blive klogere ved at lytte til både landstræneren og DBU-direktøren i ugen op til kampen mod Wales i fredags.

Åge Hareide understregede, at det var en 'meget, meget vigtig kamp', og Peter Møller fortalte, at det drejede sig om 'rigtig mange penge'. I tillæg kom det sportslige og prestigen.

Og ja, sådan er det naturligvis.

At reglerne er umulige at fange for de fleste, betyder mindre, for faktum er, at der er noget på spil. Alternativet er jo netop kampe, hvor intet andet end højest ære og stolthed er på spil. Kampe, som ingen rigtig gider at spille, og som ingen rigtig interesserer sig for.

Det var en god aften og lovende på mange måder. Danmark har fortjent at spille mod de bedste i bedste lag i Nations League. Der hvor Danmark hører til i øjeblikket.

Derfor er Nations League en succes.

Inden kampen kunne vi især hæfte os ved to ting. Christian Eriksen var med igen, og Simon Kjær var ikke med.

Godt for vores offensiv, som Christian Eriksen i Hareides tid har været altafgørende for. Den dødsyge, chancefattige og målløse 0-0 kamp mod Irland uden Eriksen og 2-0 sejren mod Wales i Århus, hvor han scorede begge mål, kunne tjene som eksempler.

Og nu hvor vores øvrige offensive spillere, med undtagelse af Pione Sisto, også har været scoringsdygtige i deres respektive klubber, var der grund til optimisme.

Nicolai Jørgensen ved 1-0-scoringen mod Wales fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicolai Jørgensen ved 1-0-scoringen mod Wales fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Omvendt var det skidt for vores defensiv, der næsten har været uigennembrydelig med Simon Kjær som general i to år.

Men netop i det centrale forsvar havde vi til gengæld alternative klassespillere som Mathias 'Zanka', Andreas Christensen, Jannick Vestergaard og endelig igen Andreas Bjelland, alle i form og god forfatning. Vi stod med gode kort på hånden inden kampen, syntes jeg.

Fortrøstningsfuld satte jeg mig derfor foran skærmen med en god ven og ventede på Åges valg og kampen udfald.

Vi glædede os til at se den vigtige kamp og ventede på hvilke overraskelser, vi kunne diskutere.

Vores landshold er usædvanligt stærkt og stabilt på trods af en relativ lav gennemsnitsalder, og det vil med sikkerhed blive bedre for hver kamp der spilles de næste par år.

Skulle Bjelland måske spille, fik Pione Sisto igen et wildcard til startopstillingen, ville vores offensive spillere nok en gang være tandløse, og var vores scoringsevne alene bestemt af Christian Eriksens forfatning på trods af Martin Braithwaites, Yussuf Poulsens og Kasper Dolbergs omtalte storform.

Men nej, intet var overraskende, alt havde vi kunnet forudsige og gætte os til på forhånd.

AC og Zanka var det rigtige par i Kjærs fravær. De var gode uden at være blændende, og Schmeichel viste atter hvor fantastisk god en målmand, han er.

Vi blev heller ikke fredag aften kastet helt tilbage i sofaen over storspil. Det var stabilt, sikkert struktureret og effektivt. Som vi efterhånden kender vores landshold. Vi spillede igen mod et ringere hold, som vi fortjent slog på de gammelkendte dyder. Alt var så at sige ved det gamle.

Kasper Schmeichels drømmeredning på Gareth Bales frispark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Schmeichels drømmeredning på Gareth Bales frispark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og dog.

Vores mål kom for første gang i umindelige tider uden Christian Eriksens mellemkomst. 1-0 efter en træningsskabelon. Et kontramål, der var så smukt udført og gennemført, at den må tjene til eksempel på alverdens taktiktavler og træningsbaner. Og heldigvis var det Nicolai Jørgensen, der kunne sætte pøblen på plads ved at sætte sidste fod på bolden.

Målet til 2-0 var endnu et smukt mål. En indøvet standartsituation, som Christian Eriksen ikke medvirkede i, og Martin Braitwait scorede igen.

Thomas Delaney i fight med de walisiske spillere efter Kasper Dolbergs tackling på Nathan Ampadu. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Thomas Delaney i fight med de walisiske spillere efter Kasper Dolbergs tackling på Nathan Ampadu. Foto: Mads Claus Rasmussen

Jeg glæder mig allerede til sommeren i Europa 2020.

Aftenens helt store vinder var DBU. Ikke så meget på grund af det forudsigelige resultat og heller ikke på grund af de mange penge, prestigen og play-off garantien, men mest på grund af, at man kunne stille den nye direktør hen foran de rullende kamaraer.

Sikke et scoop at ansætte Peter Møller!

Indlevende, begejstret, veltalende, indsigtsfuld og troværdig står han foran sit hold, som vi alle nu igen gerne vil følge og leve os ind i.

Han er præcis det og den, DBU har savnet, og alle vi andre har sukket efter i mange år, hvor kedelige kontorfolk har tegnet firmaet.

Tillykke, DBU!