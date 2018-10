KOMMENTAR

Tallene lyver ikke. Jeg er, som alle bør være, imponeret over, at landsholdet nu ikke har tabt i de seneste 17 kampe.

Statistikken i Hareides regeringsperiode taler sit eget sprog: 14 kampe er vundet, 11 er spillet uafgjort og tre er tabt.

Landsholdet har uomtvisteligt både stabilitet og kvalitet.

Det, der kendetegner denne tid og vores nuværende generation, er et usædvanligt højt niveau hos vores bedste danske spillere Peter Sørensen

Jeg har det normalt meget ambivalent, når det kommer til det danske landsholds præstationer.

Det er meget sjældent, at jeg blæses bagover af begejstring over det danske spil, men jeg plejer at perspektivere mit kritiske synpunkt lidt, og jeg vil argumentere for, at det ikke er en selvfølge, at det danske landshold kan slå hverken Frankrig, England, Spanien eller Kroatien for den sags skyld. Tværtimod.

Det er efter min mening også usagligt at påstå, at Danmark er storfavoritter mod nationer som Sverige, Mexico og Peru. For det er kun i Danmark, at vi mener, det er tilfældet.

Til gengæld er jeg enig i, at Danmark bør kunne slå Australien, Østrig, Wales og Irland. Også korrigeret for nationalromantisk beruselse.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Det kan vi også for det meste. Det halter lidt, men det går til sidst. Og når det ikke lykkes ultimativt, er det alligevel til at leve med set ud fra en taktisk optik, eller når man tager højde for, at der var tale om en træningskamp eller lignende.

Altså fastholdes kvaliteten og stabiliteten. Og det er i sandhed et adelsmærke.

Midt i denne flotte periode, hvor vores lille land med relativt få indbyggere har tabt så sjældent, tillader jeg mig alligevel at ønske mig lidt mere.

Lidt bedre spil og endnu bedre resultater.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I almindelighed ville jeg sige til folk, der udtalte noget i den retning, at det danske landshold præsterer langt over det forventelige.

For hvad kan man forvente? Se på vores materiale og se, hvem vi er oppe imod. Jeg ville sige, at indvendingen om, at vi skulle præsetere bedre, er både fagligt og sagligt helt ude i skoven.

Og hvis nogen sagde, at spillet er kedeligt og uinspirerende, ville jeg sige, at sejre altid er god underholdning, og at ets landsholds deltagelse ved slutrunder er noget af den bedste underholdning, der findes.

Men det kunne faktisk godt være mine egne ord i denne tid.

Vores største problem er dog, at vores backs og kanter ikke er på et tårnhøjt niveau, og derfor bliver vores spil og antal sejre for ofte for afhængigt af Christian Eriksen Peter Sørensen

For det, der kendetegner øjebliksbilledet og vores nuværende generation, er et usædvanligt højt niveau hos vores bedste danske spillere. Det er meget sjældent, at vi kan bryste os af at have så mange spillere, der spiller og gør det godt på europæisk topniveau. Men sådan er det faktisk lige nu. Den centrale akses substans er skræmmende god.

Kasper Schmeichel har en kvalitet, som langt de fleste af de bedste nationer i verden ville være lykkelige over at have som sidste skanse.

Mathias 'Zanka' Jørgensen, Jannik Vestergaard og Andreas Christensen spiller i verdens bedste og hårdeste liga.

Simon Kjær har udviklet sig til at være en verdensklasse-stopper uden bold, og herudover har vi Andreas Bjelland i baghånden, der har en venstre fod, som de andre i bagkæden kun drømmer om. Og som vores opbygningsspil savner.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

På den centrale midtbane er vi også begunstiget af at have topspillere i form af Pierre-Emile Højbjerg, der efterhånden spiller fast i Southampton, Thomas Delaney i Dortmund og Lasse Schōne, der er chef på den centrale midtbane i Ajax.

Over dem alle stråler vores største stjerne, Christian Eriksen, der kan spille på snart hvilket som helst hold.

Så mange og så gode spillere på samme hold på samme tid borger for en kvalitet, som meget sjældent ses i dansk landsholdssammenhæng.

Jeg vil sige, at kun 80'er-holdet har haft samme potentiale med en flok spillere, der dengang var dominerende på deres respektive klubhold rundt omkring i Europa.

Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Foto: JØRGEN JESSEN

Måske var den generation en tand bedre end den nuværende, for nu at være fair. Men det kan der laves om på.

Vi savner dog en topangriber på samme niveau. Preben Elkjær ville sige en Elkjær-type. Og det ville jeg også, men han findes jo ikke mere. Det vil vi være enige om.

Heldigvis er en helt anden på vej, nemlig Kasper Dolberg. Han er ung, men har allerede vist, at han har det, der skal til, i Ajax.

Desværre er det ved at være længe siden på grund af en række uheldige skader. Men han kommer tilbage, og så har vi inden for et par år et hold, der rent faktisk og helt usædvanligt bør kunne udfordre de allerbedste nationer i Europa.

Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite og fremfor alt Pione Sisto leverer for dårligt på landsholdet Peter Sørensen

Vores største problem er dog, at vores backs og kanter ikke er på dette tårnhøje niveau, og derfor bliver vores spil og antal sejre for ofte afhængigt af Christian Eriksen.

Viktor Fischer er to niveauer under i denne sammenhæng, selv om han både er god og brugbar.

Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite og fremfor alt Pione Sisto leverer for dårligt på landsholdet.

De bør alle tre kunne give Danmark mere, så der bliver flere strenge at spille på og vores offensive spil mindre afhængigt af Eriksen.

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

Endelig er der grund til at råbe et trefoldigt hurra for vores defensiv i sin helhed, men vores backs giver os for lidt offensivt i kampe mod nationer, som vi bør kunne slå, og derfor giver disse kampe mod hold som eksempelvis Australien og Irland for ofte kun ét point og for sjældent tre.

For vores landshold har verdensklasse.