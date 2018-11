KOMMENTAR

Der er al mulig god grund til at hylde vores landshold og landstræner efter årets sidste kamp. Vi skal hylde dem for at spille stabilt, struktureret og modent.

Og resultaterne taler deres eget krystalklare sprog. Ubesejret i hele 2018. Og vi har endda mødt både verdensmestrene og viceverdensmestrene for nylig.

At vi faktisk tabte til Kroatien hører dog med i det samlede billede, ligesom Frankrig havde bragt sig i en situation, hvor de havde mulighed for at hvile spillere og spille på uafgjort i gruppespillets sidste kamp mod Danmark. Men det skal ikke forklejne de flotte defensive fakta, men bare for en ordens skyld nævnes her i hyldest-talen for vores dygtige landshold.

Det danske spil har for ofte været for dårligt mod dårlige hold, og spillet har ofte været for uinspirerende og kedeligt Peter Sørensen

Når Åge Hareide, Jon Dahl Tomasson og de øvrige trænere omkring A-landsholdet skal evaluere på 2018, vil de sandsynligvis finde den selvkritiske lup frem og internt konstatere, at det har været en fantastisk sæson, hvor man heller ikke i år har tabt en eneste kamp.

Men de vil sikkert også nå frem til, at det ikke er tilfredsstillende at spille lige op med Australien, Østrig, Wales og Irland to gange med det mandskab, de råder over. Og de vil inden for i det hermetisk lukkede rum, de sidder i, også sige til hinanden, at deres spillermateriale faktisk er så stærkt, at det burde kunne slå både Sverige, Mexico og Peru.

Til gengæld vil de juble over, at Danmark trods alt kunne spille lige op med Frankrig, som muliggjorde, at målsætningen blev indfriet ved VM i Rusland. At landsholdet kan dette og aldrig taber til ringere nationer, er succesens fundament.

At spille en jævnbyrdig kamp mod kroaterne vil også være tilfredsstillende for trænerteamet. De vil regne på gennemsnitsalderen og konkludere, at de fleste af spillerne vil blive bedre i løbet af de næste par år, og derfor er der også god grund til at tro, at landsholdet bliver endnu bedre - rigtig gode.

Hareide, Tomasson og co. vil glæde sig over deres job og have lyst til at fortsætte længe endnu. Eller i hvert fald til 2020, hvor noget stort meget vel kan være i vente. Og på dette analytiske grundlag vil de rejse hjem til deres respektive familier i det danske, det hollandske og det norske.

Men på vej hjem til Holland vil den assisterende landstræner, Jon Dahl Tomasson, tænke på det kommende år, hvor Danmark bliver andenseedet i kvalifikationsspillet.

For hvordan skal vi så undgå at bringe os i situationer, hvor vi taber to point til nationer, som er på Irlands, Wales', Australiens og Østrigs niveau? Den slags kan blive skæbnesvangert.

Vi ved jo, at hold som dem, for slet ikke at tale om endnu dårligere hold såsom Armenien, Makedonien og Estland, absolut ikke er hold, man kan forvente vil bidrage til godt fodboldspil og underholdende kampe, hvor de virkelig vil komme frem over isen i romantiske bestræbelser på at vinde …

Og Åge vil på vej hjem til Norge fundere over, hvad fanden han skal stille op med de forbandet kritiske danskere, der bare ikke kan glæde sig over de usædvanligt gode resultater, men som også gerne vil underholdes.

Er resultater nu ikke længere den bedste underholdning? Fatter de ingenting? Det vil nage landsholdets trænere hele juletiden, men vi skal ikke have ondt af dem, for det er en del af trænergerningen.

Spørgsmålet er, hvad de vil nå frem til? Det danske spil har alt for ofte været for dårligt mod dårlige hold, og spillet har ofte været for uinspirerende og kedeligt.

Som om man ikke ville satse mere på sejren enten rent taktisk i spillet eller ved at vælge spillere, der ikke har haft de fornødne elementer i deres spil til at nedbryde hold, der stiller sig lavt med mange forsvarende spillere med kontraspil som eneste offensive tanke.

Robert Skov har netop dét, der skal til for at kunne afgøre kampe på egen hånd mod dybe forsvarshold; fart, én-mod-én-styrke, farlige afslutninger fra distancen og uhyggeligt god på frispark Peter Sørensen

Mod Irland fik vi syn for sagen. Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite havde ikke noget bagrum at løbe i, og Christian Eriksen havde ingen plads til at bevæge sig på mellem kæderne, ligesom vores effektivitet var for dårlig på de muligheder, vi alligevel af og til skabte.

Vi har de spillere, vi har, og de er gode og vil blive endnu bedre, men de er endnu ikke på niveau med de allerbedste, men derfor skal vi alligevel sigte højt og ville vinde mere og spille mere underholdende, som også er et landsholds opgave. Og heldigvis kan de to ting godt kombineres.

I kampe, der bare skal vindes, kan det være en fin løsning at spille med en venstrebenet venstreback, som kan slå gode indlæg. Jens Stryger kan også spille højreback.

Og når nu Riza Durmisi ikke falder i trænernes smag, så er det da en rigtig fin mulighed at spille med Jonas Knudsen. Også på grund af hans lange indkast, som man typisk får mange af mod hold, der står langt tilbage og forsvarer sig.

Så længe Pione Sisto ikke viser højere niveau end det, vi har set den sidste lange tid på både klub- og landshold, så har vi ikke den oplagte spiller at sætte ind til sidst i kampe, hvor vi har vanskeligt ved at finde plads og bryde igennem. Men måske løber han rundt på U21-landsholdet?

Jeg er enig med Åge Hareide i, at Robert Skov stadig er et stykke fra at leve op til sit eget tårnhøje superliganiveau i internationale kampe for FCK, men han er vant til at spille mod disse lavrangerede hold og er meget ofte farligste mand for FCK, ligesom han i øvrigt er det på U21-landsholdet.

Han har netop dét, der skal til, for at kunne afgøre kampe på egen hånd mod dybe forsvarshold: fart, én-mod-én-styrke, farlige afslutninger fra distancen - og han er uhyggeligt god på frispark

Der er her sidst på året endelig fred omkring landsholdet, tro på det og begrundet håb om flere sejre og endnu bedre underholdning forude.