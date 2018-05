Silkeborg er rykket ud af Superligaen, og straks rettes mange øjne mod cheftræner Peter Sørensen.

For har det været godt nok, hvad han har leveret for Silkeborg i denne sæson? Pokalfinalen var et plus i bogen, en flot efterårssæson, men kulminationen på det hele hedder nedrykning og første division.

Selv var Peter Sørensen meget reflekterende over sin egen rolle efter 3-0-nederlaget til Esbjerg. I hvert fald er han parat til at tage ansvaret.

”Jeg ved ikke, om jeg for alvor har fejlet. Men når man rykker ud, så er der for meget, der har været galt for længe. Det kan der være alle mulige forskellige forklaringer på. Jeg kan ikke komme med den samlede forklaring her og nu,” siger Peter Sørensen og fortsætter:

”Jeg tager til efterretning, at det ultimativt mislykkedes, og det er mig, der har sat holdet, lagt taktikken og valgt truppen. Så det er helt okay, at mange synes, det er passende at pege på træneren.”



For bare en uge siden stod han og silkeborgenserne med armene over hovedet og jublede over, at man havde ageret bøddel og sendt Helsingør ned i den næstbedste række i stedet for dem selv. Søndag aften var det blevet deres egen tur.



Ultimativt kom nedrykningen stadig ned til et enkelt samlet opgør. Peter Sørensen vil ikke udelukke, at han brude havde gjort noget anderledes til den afgørende kamp mod Esbjerg, men for nuværende kan han ikke sige, at han fortryder noget.



”Jeg tænker, at det er rimeligt at reflektere og lære af sine fejl. Men det der med at fortryde, er jo altid for sent. Og det, man gør i enhver situation, det er, at man vurderer og analyserer og beslutter, og det gør man så godt, som man har kunnet ud fra sine oplysninger, og hvad man har set i den enkelte situation. Det er der kun et grundlag for, det er, hvad der umiddelbart forekommer at være det bedste. Så tager man nogle gange fejl. Men jeg finder aldrig ud af, om det ville have været bedre, hvis man havde gjort noget andet,” siger Peter Sørensen.