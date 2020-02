Peter Schmeichel så med, da Manchester City besejrede Leicester City i en kamp, hvor Kasper Schmeichel ellers længe lignede den store helt.

Og her var farmand alt andet end tilfreds med, hvad han var vidne til.

For mens han kunne glæde sig over, at sønnike spillede en stor kæmp, så udtrykte han på Twitter også sin store utifredshed med VAR, der gav Manchester City et straffespark et kvarter inde i anden halvleg.

»Hvis vi ikke kommer af med dette latterlige system, vil det ødelægge fodbold for altid,« skriver han i et tweet, inden han følger op:

»Min modstand til VAR handler om den uregelmæssighed, der er om beslutningerne. Vent indtil, du har set alt i dag, så vil du være enig i, at det ikke fungerer i fodbold. Lo Celso skulle have været sendt ud, Bournemouths mål skulle have stået, Leicester skulle have haft et straffe, men fik det ikke, men den samme VAR gav City et (korrekt) straffe på den samme forseelse - bare mindre tydeligt.«

»VAR gør IKKE spillet bedre. Det er ikke et faktum, men bare min holdning,« slutter han sit vredesudbrud.

Heldigvis fik lige præcis straffesparket ikke afgørende betydning for kampen, da Kasper Schmeichel pillede Sergio Agüeros spark fra de 11 meter og danskeren lignede dermed en mand, der skulle fuldbyrde en nærmest perfekt kamp mod den klub, som han selv repræsenterede fra 2005 til 2009.

Men selvom det længe så ud til at skulle slutte 0-0, så ville indskiftede Gabriel Jesus det anderledes, og han satte med ti minutter igen bolden i kassen til slutresultatet 1-0.