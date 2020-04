Peter Schmeichel kom med et overraskende svar, da han tidligere i denne uge lavede en Q&A-session på Twitter.

Den danske målmandslegende blev spurgt, hvem der har været den bedste spiller for Manchester United i denne sæson.

Her pegede danskeren på brasilianske Fred, hvilket er kommet bag på en del fans.

Midtbanespilleren begyndte sæsonen på bænken, men skader til blandt andre Paul Pogba og Matic gav ham i efteråret chancen i startopstillingen .

Foto: PETER POWELL

Siden har den dynamiske brasilianer været en af de vigtigste spillere for manager Ole Gunnar Solskjær.

Og han har altså også imponeret Peter Schmeichel, der nu får lidt igen for sin ros.

Som tak har Fred nemlig valgt at hylde Schmeichel.

»Det her er en ære for mig. Den bedste målmand i Manchester Uniteds historie,« skriver Fred på Twitter.

This is an honor for me. The best goalkeeper in the history of @ManUtd https://t.co/JhSxWLrE6N — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) April 13, 2020

Det var daværende manager Jose Mourinho, som i 2018 hentede Fred til Manchester United fra Shakhtar Donetsk – for cirka 450 mio. kr.

Siden har Fred spillet 42 kampe og scoret en enkelt gang for den engelske storklub.

Han fik debut på det brasilianske landshold i 2014, men har ikke spillet for nationalmandskabet siden 2018.

I alt står Fred noteret for 11 landskampe.