Under et arrangement i Norge dukkede der pludselig en yderst kendt dansk sportsstjerne op.

En storskærm blev kørt ind til receptionen på den danske ambassade, og på den tonede Peter Schmeichel frem med en besked til dagens hovedperson - Åge Hareide.

For arrangementet var for ham. En hyldest af hans tid som landstræner for Danmark, hvor det blev til både VM og en succesfuld kvalifikation til EM.

»Kære Åge. Jeg skulle faktisk have været sammen med dig i dag og holdt en fin lille tale, men desværre kan jeg ikke være i Oslo i dag,« lød det fra Kasper Schmeichel.

Åge Hareide blev rørt til tårer. Foto: Ørn E. Borgen

Han var nemlig i stedet af sted til en anden opgave.

»Jeg er i Lissabon til Champions League-finalespil. I øjeblikket er jeg mit gamle stadion Sporting Lissabon, og det er en kvartfinale, vi skal lave mellem Atletico Madrid og Leipzig. På det her tidspunkt ved du sikkert, hvad resultatet er,« sagde landsholdslegenden, som dermed afslørede, at klippet er optaget for nogle dage siden.

Og herefter hyldede han Åge Hareide. Både som fodboldglad person, men også på vegne af sin søn, landsholdsmålmanden Kasper Schmeichel.

»Jeg vil bare sige tak. Virkelig tak for hvad du har gjort for dansk fodbold. Det har været fantastisk at følge holdet de år, du har været landstræner, det har været fantastisk at være far til en af dine spillere, hvor jeg har fornemmet og følt, hvor glad han har været for at være i det setup, og hvor meget han har lært af dig og dit team. Jeg synes, du har været fantastisk for vores landshold. Det siger statistikken jo også,« sagde Peter Schmeichel.

Åge Hareide kvalificerede det danske landshold til EM. Foto: Liselotte Sabroe

Han har tidligere udtalt, at han ikke forstår, at kontrakten med Åge Hareide ikke blev forlænget.

Og i sin video-tale sagde han, at han virkelig troede, at Danmark kunne være nået helt til tops ved det EM, der næste år bliver med Kasper Hjulmand i spidsen.

»Jeg er rigtig ked af, du ikke har fået lov at stoppe på toppen med et europamesterskab. Jeg er ret sikker på, vi havde en seriøs god chance for at vinde turneringen, men livet er desværre nogle gange lidt barskt. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke,« sagde han og fortsatte:

»Som du kan se, går det jo meget godt med de norske trænere, så mon ikke du ikke finder hen til der, hvor du hører til, nemlig på toppen af international fodbold. Åge, tusind tak, på vegne af en fodboldfan, tidligere landsholdsspiller og selvfølgelig også på en fars vegne,« sluttede den tidligere landsholdsmålmand.

Åge Hareide var inden talen fra Peter Schmeichel blevet overrasket i stor stil. Det skete, da Kim Kristensen, der er ceremonimester i det danske kongehus, kunne fortælle, at dronning Margrethe har udnævnt Åge Hareide til ridder af Dannebrog. Det kan du læse mere om her.

Åge Hareide skulle have stået i spidsen for det danske landshold til det EM, der skulle have været afviklet i år, men det kommer ikke til at ske som følge af coronavirus. I stedet bliver det den nye landstræner, Kasper Hjulmand, der får den opgave i 2021.

Derudover spillede Åge Hareide Danmark til VM i Rusland tilbage i 2018, hvor holdet gik videre fra gruppespillet men siden måtte se sig slået ud af Kroatien i ottendedelsfinalen.

Åge Hareide har dog ikke sluppet fodboldverdenen. Efter at have været igennem en operation i knæet, blev han tidligere på ugen præsenteret som ny træner for norske Rosenborg.