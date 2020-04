Det er ikke helt usandsynligt at forestille sig Peter Schmeichel stå og råbe ad forsvarsspillere og pege dem på plads.

I mange år var den danske målmand en stensikker sidste skanse, der ikke var bange for at dirigere rundt med sine medspillere, og egentlig kan scenen gentage sig. I hvert fald næsten.

For Peter Schmeichel ser det ikke som en helt fjern tanke at blive træner en dag. Det skriver han på Twitter, hvor han svarer på brugernes spørgsmål i en slags Q&A, og et af dem går på, hvorvidt han har overvejet en trænerkarriere.

»En million gange, og det er ikke helt ude af billedet endnu. Jeg har alle diplomer og vil kun gribe den 'rigtige' mulighed, hvis den findes,« svarer Schmeichel.

A million times, and it’s not completely out of the question yet. Got all the badges and will only do ‘the right’ opportunity if it exists! https://t.co/wmJz63n1Qi — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) April 13, 2020

Den højtråbende og krævende attitude, som Schmeichel havde på banen, synes snildt at kunne overføres til en trænerkarriere. Men sådan er det indtil videre ikke blevet for danskeren siden karrierestoppet i 2003.

Til gengæld har han arbejdet i medierne, hvor han blandt andet har været vært for den danske Champions League-dækning.

Manden med de 129 landskampe afslører også et par interessante detaljer i Twitter-korrespondancen med sine følgere.

Blandt andet mener han, at hjerteklubben Manchester United har brug for en 'director of football' (som muligvis kunne være ham selv?), ligesom han afslører en hemmelighed om ham og sønnen, landsholdsmålmanden Kasper Schmeichel.

Peter Schmeichel og sønnen Kasper i 1993. Foto: Action Images Vis mere Peter Schmeichel og sønnen Kasper i 1993. Foto: Action Images

»Jeg er den bedste kok, men han er en bedre sanger,« erkender Peter Schmeichel, da han bliver spurgt ind til, hvem af ham og sønnen, der henholdsvis er bedst til at lave mad og synge.

Schmeichel fortæller også, at han kun brugte et par målmandshandsker i to kampe - og aldrig mere end det.

Men det er dog ikke alt, som europamesteren fra 1992 vil svare på. Blandt andet følgende spørgsmål, hvor han på kryptisk manér forklarede, at han måske ville fortælle det, hvis han skrev en bog en dag.

»Hvad gjorde dig mest stolt, dine egne meritter på banen, eller at se Kasper (Schmeichel, red.) vinde Premier League?«