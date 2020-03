Det var i 1999. Eller cirka deromkring.

At Peter Schmeichel tog en beslutning, som han siden har fortrudt. Den store målmand kunne bare ikke mere. Han havde fået nok.

»Jeg var bare så mentalt træt. Vi var med til alle slutrunder med Danmark. Så hvert andet år forsvinder din ferie - og du skal direkte tilbage,« fortæller Peter Schmeichel i The Official Manchester United Podcast.

Faktisk var det et år før - i 1998, at Peter Schmeichel pludselig kunne mærke, at han havde fået nok. Danmark spillede sig helt til kvartfinalen ved VM og sluttede med et brag mod Brasilien.

Peter Schmeichel (th) sammen med flere af holdkammeraterne i en reunion for Champions League-triumfen i 1999.

Senere samme måned skulle den danske landsholdsmålmand så igen stå på banen i en Champions League-kvalifikation med Manchester United.

»Jeg kom bogstaveligt talt direkte fra VM efter at have spillet en hel sæson og så direkte ind i en ny sæson, så jeg havde ikke rigtig nogen pause. Jeg var bare så træt. Og mentalt kunne jeg ikke tage en sæson mere,« siger Schmeichel.

Derfor gav Peter Schmeichel en besked til manager Alex Ferguson. Det skulle være slut i Manchester United i sommeren 1999. Det endte med en sejr i Champions League-finalen over Bayern München, og så var det slut.

»Vi havde en samtale efter finalen, og jeg havde det sådan: ‘Nej, nej, jeg har truffet beslutningen’. Men når jeg ser tilbage, var det måske en forhastet beslutning,« siger Schmeichel og fortsætter.

Peter Schmeichel i en reunion-kamp for Champions League-triumfen i 1999.

»Manageren kunne have spurgt mig: ‘Er du sikker?’. Det gjorde han ikke. Han accepterede, at det var sådan, det blev.«

Her 20 år senere sidder han tilbage og ærgrer sig over beslutningen. Og over, at Alex Ferguson ikke forsøgte at overtale ham mere i en ny rolle med færre kampe - og færre rejser.

»Når jeg ser tilbage på de beslutninger, jeg har truffet, ville jeg nok ikke have truffet den beslutning igen. Jeg ville nok have talt med manageren. Det var først i de efterfølgende to år, at han begyndte at spare spillere og også rotere. Det kunne jeg godt have været en del af.«

Men det blev han aldrig. I stedet tog Peter Schmeichel til Sporting Lissabon, og han endte med at slutte karrieren i Manchester City i 2003.