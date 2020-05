Benægt, benægt, benægt.

Nogenlunde sådan kan man beskrive et af Peter Schmeichels vigtigste mentale redskaber fra hans aktive karriere.

Det fortæller den danske Manchester United-legende i et interview med Premier Leagues officielle hjemmeside.

Her løfter Schmeichel sløret for, hvordan han arbejdede med sig selv for at modstå det store pres, der var forbundet med at stå på mål for et af verdens bedste fodboldhold.

»Der bliver lavet fejl i hver eneste kamp. Jeg var nødt til at træffe en beslutning om at acceptere det tidligt i mit liv. At hver gang jeg går på banen, så er der en risiko for, at jeg laver en fejl, som vil koste et mål; hvis jeg ikke accepterer det nu, kan jeg ikke være målmand.«

»Så mit tankemønster var sådan, at så snart en bold var gået i nettet på grund af en fejl fra min side, så havde jeg ikke lavet en fejl. Så simpelt var det. Jeg sagde til mig selv, at jeg ikke havde (lavet en fejl, red.), og så fortsatte jeg. Jeg tænkte aldrig på det,« siger Peter Schmeichel.

Samtidig forklarer danskeren også, at han aldrig dvælede ved et nederlag.

Hans fokus var derimod altid på at komme hurtigt videre efter en tabt kamp.

»Måske ikke i 24 timer, men i et par timer, ja, så hadede jeg at have tabt en kamp.«

»Men sagen er, at du kan ikke have ondt af dig selv. Du er nødt til at komme videre til det næste moment i dit liv, så hurtigt du kan – af en række grunde,« siger Schmeichel.

Peter Schmeichel spillede i Manchester United fra 1991-1999 og var med til at vinde fem mesterskaber.

Han nåede at spille 310 kampe for ’De røde djævle’, og her formåede han at holde clean sheet hele 128 gange.