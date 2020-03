Det har været hårdt at være Manchester United-fan i de seneste år.

'De røde djævle' kæmper med at finde tilbage til tidligere tiders storhed, og klubben har ikke vundet Premier League siden 2013.

Og de manglende resultater gør også indtryk på den danske Manchester United-legende Peter Schmeichel.

Det fortæller 'The Great Dane' i The Official Manchester United Podcast.

»Det er et sted, som jeg har været emotionel omkring, lige siden jeg kan huske,« siger Peter Schmeichel, der i dag har titel af 'global ambassadør' for klubben.

»Det påvirker mig stadig – på godt og ondt – hvordan holdet klarer sig. Og jeg tror, at det vil jeg tage med mig i graven,« fortsætter United-legenden, der selv vandt fem mesterskaber i sin tid i klubben.

Netop kærligheden til klubben betød også, at han ikke brød sig om at spille mod sine tidligere holdkammerater, hvilket han prøvede i de to sidste år af karrieren, hvor han spillede for Aston Villa og ærkerivalerne Manchester City.

»Det er bare ikke rart. Jeg hører til på det andet hold. Og jeg bør aldrig nogensinde spille mod dem,« husker Peter Schmeichel om den følelse, han gik på banen med.

Den store danske målmand vandt blandt andet fem mesterskaber, tre FA Cup-trofæer og en Champions League-titel i sin tid i Manchester United.

I alt nåede Peter Schmeichel at spille otte sæsoner i den engelske storklub.

Herefter skiftede han til Sporting Lissabon, hvor han spillede en enkelt sæson.

Men Schmeichel tog altså tilbage til England og Premier League for at slutte karrieren med et enkelt år i henholdsvis Aston Villa og Manchester City.