Snart bliver det muligt at komme endnu tættere på Peter Schmeichel.

I hvert fald på en måde. For den danske landsholdslegende afslørede tirsdag en stor nyhed på Twitter med ordene: 'jeg kan ikke vente'.

»Jeg er så glad for at kunne fortælle, at min selvbiografi 'One' kommer til september,« fortæller Peter Schmeichel i en video, han selv har delt på sine platforme.

Et tema der - nok på ingen måde overraskende - kommer til at være gennemgående er fodbold. Sporten, der har fyldt alt i den i dag 57-årige Schmeichels liv.

Men han lægger bestemt også op til, at der kommer nogle personlige fortællinger i bogen, som han glæder sig til at dele med resten af verden.

»I den deler jeg historier fra min barndom, opvækst, Manchester United, at være en del af Sir Alex Ferguson-æraen, nøglekampe, modstandere, Premier League nu, Premier League dengang og selvfølgelig at se min søn Kasper vokse op og blive professionel fodboldspiller,« siger Peter Schmeichel desuden.

Han skiftede fra Brøndby til Manchester United i 1991, og han bliver den dag i dag betegnet som en af de største målmænd i klubbens historie. I 1999 skiftede han til Sporting CP, inden turen gik til henholdsvis Aston Villa og Manchester City.

I sin aktive karriere nåede han at spille 129 kampe for det danske A-landshold, og han er den spiller i historien, der har spillet flest landskampe. Hans søn, Kasper Schmeichel, der som bekendt vogter buret i dag er oppe på 60 af slagsen.