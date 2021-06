Det vakte opsigt, da Peter Schmeichel valgte at slutte sin aktive karriere i Manchester City.

Som en levende Manchester United-legende havde ingen forestillet sig, at den danske målmand ville spille for rivalerne.

Derfor var fans og tidligere holdkammerater da heller ikke begejstrede for at se Schmeichel i City-trøjen, da han i 2002 skiftede til klubben.

Blandt andet nægtede United-anfører Gary Neville at hilse på Schmeichel før en kamp mellem de to rivaler.

Men nu afslører Peter Schmeichel, at han havde fået grønt lys til at skifte til City fra daværende United-manager sir Alex Ferguson.

»Åh ja! Helt klart. Jeg ville aldrig nogensinde have gjort noget som det (uden at spørge Ferguson, red.),« siger Schmeichel i podcasten 'Greatest Games', der har Liverpool-legenden Jamie Carragher som vært.

»Jeg havde mine grunde, og jeg snakkede med de relevante personer omkring det.«

»Efter at have talt med de personer, hvis mening jeg virkelig sætter pris på, følte jeg, at det var i orden. Jeg havde også mine grunde til at gøre det (skifte, red.),« forklarer Schmeichel videre om sit skifte til City.

Danskeren spillede i Manchester United fra 1991 til 1999. Her vandt han blandt andet Premier League fem gange samt en enkelt Champions League-titel.

Herefter skiftede han til Sporting Lissabon, hvor han spillede to år, inden han vendte tilbage til Premier League for at spille i Aston Villa. Her nåede han en enkelt sæson, før han sluttede karrieren af med ét år i Manchester City.