Peter Schmeichel har haft en fantastisk karriere som aktiv fodboldspiller. Han har vundet EM, Champions League og adskillige Premier League-titler.

Men en ting mangler. Og det glemmer han ikke sådan lige.

»Jeg har aldrig tilgivet Sepp Piontek, at jeg ikke blev udtaget til VM-slutrunden i Mexico i 1986, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke slog Brasilien i kvartfinalen ved VM i 1998 i Frankrig, hvor vi lige så godt kunne have vundet,« siger Peter Schmeichel i et stort interview med Politiken.

Peter Schmeichel er i dag 55 år gammel, og han fungerer som ambassadør for Manchester United, mens han også har sine tjanser som fodboldekspert forskellige steder i udlandet.

Peter Schmeichel sammen med Vladimir Putin. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE Vis mere Peter Schmeichel sammen med Vladimir Putin. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

Karrieren er altså endt uden for fodboldens verden, efter Peter Schmeichel lagde målmandshandskerne til side tilbage i 2003 efter en enkelt sæson hos Manchester Uniteds rivaler fra Manchester City.

Og fra sidelinjen har han blandt andet kunnet følge sin egen søns karriere. En karriere, der har gjort unge Schmeichel til engelsk mester med Leicester City og har givet Kasper Schmeichel adskillige landskampe.

Det er farmand også stolt over, når nu det ikke har været helt nemt at være den anden Schmeichel i rækkefølgen.

»Jeg synes, at Kasper har vist stor mental styrke gennem årene, hvor han har haft den forhindring, at jeg er hans far med den karriere, jeg har haft. Det har øget forventningerne til ham. Alle har villet sammenligne os, og det kan jo ikke bruges til noget,« siger Peter Schmeichel.

Foruden sin professionelle karriere har Peter Schmeichel også i privaten oplevet noget nyt. Peter Schmeichel har nemlig friet til og fået ja af sin forlovede Laura von Lindholm.

Peter Schmeichel sammen med sin forlovede Laura von Lindholm. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Peter Schmeichel sammen med sin forlovede Laura von Lindholm. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA