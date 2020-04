Manchester United overvejer angiveligt at lave en markant ændring på målmandsposten til sommer.

Ifølge engelske medier kan stjernen David de Gea være på vej ud af klubben, fordi United i stedet ønsker at satse på unge Dean Henderson.

Men det ville ifølge Peter Schmeichel være en stor fejltagelse.

Dean Henderson er ejet af Manchester United, men er lejet ud til Sheffield United, hvor han har imponeret stort i denne sæson og blandt andet er blevet udtaget til det engelske landshold.

Men det er ifølge Peter Schmeichel alt for tidligt for den 23-årige målmand at blive førstevalg i så stor en klub som Manchester United.

»Ville nogen seriøst overveje ikke at have David de Gea på mål nu og så putte Dean Henderson ind i stedet?«

»Der er ingen tvivl om Hendersons potentiale, men han har spillet én sæson i en klub, som har haft en utrolig stime i Premier League.«

»Henderson er nødt til at præstere i en sæson mere, som han lige har gjort – og så én mere, og én mere, før han har overbevist alle om, at han er den rigtige mand,« siger Peter Schmeichel ifølge Daily Express i en Q&A-session på Instagram.

Dean Henderson er ikke god nok til Manchester United endnu, mener Peter Schmeichel. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Dean Henderson er ikke god nok til Manchester United endnu, mener Peter Schmeichel. Foto: DAVID KLEIN

»Der er en virkelig stor forskel på at være nummer et på Bramall Lane (Sheffield Uniteds hjemmebane, red.) og nummer et på Old Trafford. En virkelig stor forskel,« lyder det fra den danske Manchester United-legende.

Peter Schmeichel påpeger samtidig, at han selv i sin tid i klubben oplevede flere spillere, som ikke kunne stå for det store pres, der er forbundet med at spille for United.

»Jeg har set en masse komme til Old Trafford med et fantastisk omdømme, og de har ikke været i stand til at gøre det, de lovede.«

»Det er ganske enkelt fordi, at presset på Old Trafford er anderledes. Bare anderledes, du ved,« siger Schmeichel.