En af DR Sportens mest velkendte ansigter siger efter syv år stop. En beslutning, der skyldes en kombination af flere ting - blandt andet at redaktionen fra februar i år er rykket til Aarhus.

Fra september vil Peter Møller derfor ikke længere at være finde på skærmen hos DR, der dog lige når at få sommerens VM-slutrunde i Rusland med. Det offentliggjorde han selv på sin Instagram-profil tirsdag.

»Vi havde snakket lidt frem og tilbage om en ny aftale, men det var både indholdet af den, samtidig med at det selvfølgelig også spiller ind, at DR Sporten ligger i Aarhus nu. Der var flere ting i det, og jeg blev bare enig med mig selv om, at det måske var tidspunktet at prøve noget andet efter syv år med mange gode opgaver,« siger Peter Møller til BT.

Da det i 2016 kom frem, at DR Sporten skulle rykke fra DR Byen i København til Aarhus, var Peter Møller en af de største modstandere af beslutningen. Dengang udtalte han, at han i hvert fald ikke flytter med. Det endte han heller ikke med at gøre, men forblev alligevel som vært på kanalen.

»Jeg har pendlet frem og tilbage i de her måneder. Der er langt på arbejde, når man bor i København og skal køre tre timer hver vej. Men jeg har lavet en aftale, der udløber i september, og når jeg skriver under på noget, så holder jeg ved det,« siger han og fortsætter:

»Men det havde selvfølgelig været nemmere at komme arbejde, hvis jeg havde boet i Aarhus, eller hvis DR Sporten stadigvæk havde ligget på Amager. Men det er ikke sikkert, at jeg var blevet, hvis den var her. Så det er ikke beliggenheden, der er problemet, for så var jeg stoppet. Men det spiller selvfølgelig ind på min beslutning,« siger Peter Møller, der blandt andet var fast vært på Fodboldmagasinet på DR1.

Peter Møller er med i alt 135 mål den tredjemest scorende spiller i Superligaens historie. Foto: Christian Als Peter Møller er med i alt 135 mål den tredjemest scorende spiller i Superligaens historie. Foto: Christian Als

Peter Møller stoppede sin aktive fodboldkarriere i 2005 efter mange år i Brøndby og FCK. Derudover har han blandt andet haft udlandseventyr i PSV Eindhoven og Fulham, og på det danske landshold blev det til fem scoringer i 20 kampe.

Siden sit karrierestop gik tilværelsen med jobs i mediebranchen, hvor han udover DR også har været forbi både TV 2 Sport og Canal 9. Hvad kalenderen siger, når vi kommer til september måned, ved Peter Møller dog ikke endnu.

»Jeg har ikke noget job på hånden, så jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har 16 år som professionel fodboldspiller, og jeg har 13 år i mediebranchen. Det kan være, det bliver en kombination af de to ting, eller det kan være et sted i en af de lejre. Jeg ved det simpelthen ikke.«

Men på trods af at Peter Møller har brug for at prøve noget nyt, så afviser han bestemt ikke, at han er færdig med TV.

»Jeg kan rigtig godt lide at formidle og lave tv, og jeg har blandt andet lavet tre optaktsprogrammer, der ikke har noget med fodbold at gøre, der snart kommer på DR. Så jeg sagtens se mig selv lave TV fortsat. Jeg er åben for det meste, og TV er bestemt en mulighed.«