DBU visker tavlen ren og påbegynder en ny, stor fodboldrejse.

EM 2020, VM 2022 og EM 2024.

Tre store fodboldslutrunder, som det danske fodboldlandshold og DBU vil gå benhårdt efter at kvalificere sig til. Men for at dette kan lade sig gøre, har landsholdet brug for optimal støtte fra de danske fodboldfans.

Det mener fodbolddirektør i DBU, Peter Møller. Han fortæller til B.T. Sport, at DBU og 100 danske fans fra landsholdets egen fanbase derfor vil afholde et fodboldarrangement onsdag aften for at forbedre forholdet mellem forbund, spillere og fans.

Peter Møller har været fodbolddirektør i DBU siden oktober 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Peter Møller har været fodbolddirektør i DBU siden oktober 2018. Foto: Henning Bagger

»Idéen med arrangementet er at finde ud af, hvad vi i DBU kan gøre for at optimere forholdene til vores fans. Vi håber at kunne få nogle gode idéer fra vores fans i løbet af aftenen,« fortæller Peter Møller og fortsætter:

»Vi kan godt sætte nogle ting i gang på egen hånd, men vi synes, det er bedre at have dialogen med dem, der står på lægterne og bakker os op. Udover resultaterne handler det også om det uden for banen. Det kan være et fokus på fanzonen, underholdning i pausen eller en større opmærksomhed på, hvordan man får gang i en stemningstribune, der kan gøre en forskel,« fortæller Peter Møller om sine forventninger til aftenens fanarrangement.

Årsagen til det nye og nødvendige samarbejde er, ifølge Peter Møller, ikke fordi, opbakningen ikke har været der.

Under sommerens VM-slutrunde var Peter Møller nemlig fast ekspert hos DR Sportens VM-dækning fra Aarhus Havn. Her så Peter Møller, hvordan havnen i Aarhus, hvor Danmarks kampe også blev sendt på storskærm, var stoppet til med røde og hvide farver.

Simon Kjær, Åge Hareide og Christian Eriksen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Simon Kjær, Åge Hareide og Christian Eriksen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Derfor handler det i højere grad om at sende et signal som følge af den landsholdskonflikt, som buldrede løs i efteråret.

»Jeg tror, der har stået nogle og set skævt til konflikten, som har sagt: ‘Helt ærligt. Hvorfor kan I ikke finde ud af det her?’ Og dem, der har stillet de spørgsmål, er blandt andet vores fans. Derfor er vi, i DBU, godt klar over, at vores image har fået nogle skrammer udadtil over for vores fans. Så arrangementet er også med til at signalere, at vi beklager den konflikt, der har været,« fortæller Peter Møller.

Peter Møller blev ansat som fodbolddirektør i DBU i oktober måned og var derfor ikke en del af efterårets landsholdskonflikt, som fik sin afslutning i slutningen af september måned.

Alligevel har han en mening om konflikten ud fra, hvad han så på sidelinjen.

Flere steder i landet var der storskærme tændt under sommerens VM-slutrunde. Her i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Flere steder i landet var der storskærme tændt under sommerens VM-slutrunde. Her i Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Hvis jeg tager fanbrillerne på, synes jeg, at DBU er nødt til at beklage sin del af konflikten. For vi bærer en stor del, og Spillerforeningen bærer den anden store del. Men nu tager vi initiativ, lægger vi os fladt ned og rækker hånden ud. Nu er der også styr på spillerne, så nu er fansene de vigtigste. Forhåbentlig er aftenens arrangement også det første ud af mange, hvor vi får noget dialog og samarbejde med fansene, som også betyder meget for spillerne.«

»For vi har en oprigtig interesse, der siger, at fansene er det vigtigste. Jeg kan selv huske, at hvis der ikke var nogle fans, var det ikke det sjoveste at score et mål, hvis ikke der var nogle at juble med udover sine holdkammerater.«

Landsholdskonflikten fik sin afslutning i september, hvor en ny seks-årig aftale blev underskrevet. Derfor ser Peter Møller også frem mod den kommende tid.

»Der venter os den vildeste fodboldfest. Vi sparker rejsen i gang i aften (onsdag, red.) med fanarrangementet, og det ser jeg meget frem til,« siger Peter Møller afslutningsvis.