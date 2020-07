I dag sidder han som fodbolddirektør i DBU. Men Peter Møllers karriere som fodboldspiller er på ingen måde glemt.

Mandag aften blev han nemlig hædret i Frederikshavn, da han blev kåret som modtager af 'Årets Guld Harald'.

Det skriver Nordjyske.

Der er tale om en fodboldpris, der gives til en markant person i fodboldverdenen, og som samtidig er tilknyttet Nordjylland.

Guld Harald Nielsen (th) og hans kone Rudi. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Guld Harald Nielsen (th) og hans kone Rudi. Foto: Thomas Lekfeldt

En beskrivelse, der passer på Peter Møller, der er fra Elling, og som har spillet i blandt andet AaB, FCK, Brøndby og PSV Eindhoven.

Prisen er opkaldt efter fodboldspilleren Harald Nielsen, som døde i 2015, og ham har netop Peter Møller et særligt minde omkring.

For nogle af hans ord husker DBU-direktøren stadig.

»Harald kom næsten altid forbi mig efter kampen, og havde jeg ikke scoret, lød det altid: 'Hvorfor har du ikke lavet mål i dag?' Så det kunne godt givet et ekstra pres,« siger Peter Møller, der havde et tæt samarbejde med Harald Nielsen, da sidstnævnte var formand i FCK.

Og prisen betyder noget for Peter Møller, der også har sat lidt ord på den på sin Instagram-profil.

'Stolt over at modtage prisen Årets Guld Harald. Med prisen følger kr. 25.000,- som med hjælp fra DBU’s partner Select er fordoblet, og givet videre til min barndomsklub LKB Gistrup. Dejligt at kunne give noget tilbage, til der hvor det hele startede i 1979,' skriver Peter Møller.

Prisen blev overrakt af Rudi Nielsen, som Harald Nielsen nåede at være gift med fra 1963 frem til sin død.

Med prisen får 48-årige Peter Møller en bronzestatue til en værdi af 25.000 kroner.