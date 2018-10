DBU's fodbolddirektør mener, at dansk deltagelse ved U21-EM er vigtig for såvel spillere som A-landsholdet.

Herning. Deltagelse ved U21-EM vil gavne dansk fodbold på flere måder.

Det siger Peter Møller, fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU), forud for tirsdagens kamp mellem det danske U21-landshold og Færøernes ditto.

Her kan danskerne med en sejr sikre sig direkte kvalifikation til næste års europamesterskaber, der afholdes i Italien og San Marino.

- Først og fremmest vil det (dansk kvalifikation til U21-EM, red.) jo betyde rigtig meget for spillerne selv.

- Det vil også betyde meget for A-landsholdet, at man har nogle spillere, der har prøvet at spille i en slutrunde. Det er en anderledes udfordring at være i et andet land i så lang tid og være i træningslejr i en længere periode.

- Derudover vil en dansk billet til U21-EM være en blåstempling af dansk fodbold og talentudvikling, siger Peter Møller.

Han har som tidligere professionel fodboldspiller selv slået sine folder på det danske U21-landshold, hvor det blev til 22 kampe og 16 mål mellem 1990 og 1993.

For Peter Møller var tiden på U21-landsholdet med til at forberede ham på senere i karrieren at tørne ud for det danske A-landshold.

- Tiden på U21-landsholdet betød meget for mig. For at komme på A-landsholdet skal man igennem U21-landsholdet og samle noget erfaring og vise sit værd.

- Da jeg var med i start-90'erne foregik det godt nok ikke helt på samme måde som i dag i forhold til kampe og turneringer. Men jeg var eksempelvis med ved OL i 1992, og det havde jeg gavn af, da jeg senere kom med A-landsholdet til VM i 1998.

- Vi fik ved OL lov til at snuse til, hvad det betød at være til en slutrunde, fordi vi pludselig mødte nogle andre hold og blev matchet på en helt anden måde, siger DBU's fodbolddirektør.

Det danske U21-landsholds kamp mod Færøerne bliver spillet på Aalborg Portland Park og fløjtes i gang tirsdag klokken 18.

/ritzau/