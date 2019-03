Egentlig var Danmark på randen af nederlaget mod Schweiz. Men det gik som bekendt anderledes.

Da opgøret blev fløjtet af, var der stor jubel hos de rød-hvide, og der var stort fokus på det vilde comeback.

Og landsholdets anfører Simon Kjær talte efterfølgende til sit hold, og hans ord gjorde indtryk på DBUs fodbolddirektør Peter Møller.

»Simon Kjær holdt en rigtig god tale, da vi kom tilbage på hotellet. Han sagde til spillerne, at det er vigtigt, vi fremadrettet er bedre til at skælde hinanden ud, hvis der er noget, der ikke er godt nok. Vi skal hanke op i hinanden,« siger Peter Møller til TV 2 Sport.

Simon Kjærs tale gjorde indtryk på Peter Møller. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Kjærs tale gjorde indtryk på Peter Møller. Foto: Mads Claus Rasmussen

Simon Kjærs tale efterlod ikke nogen tvivl om, hvad landsholdets mål er, fortæller fodbolddirektøren.

Åge Hareides mandskab har lige nu en stime på 26 kampe uden nederlag, men det er ikke noget, der har mættet landsholdet.

»For mig er det et tydeligt signal om, at spillerne ikke bare vil være med og være ubesejrede i 26 kampe. De vil med til de store slutrunder, så de selv og den danske befolkning kan få én på opleveren og noget, som vi vil huske. Det er meget vigtigt, at spillerne vil opnå og vinde noget, og derfor skal vi blive bedre, end vi var i de første 80 minutter,« siger Peter Møller.

Og Simon Kjær, der fyldte 30 år tirsdag, fortalte da også efter kampen, at det uafgjorte resultat betød noget i omklædningsrummet.

Landsholdet var i Basel bagud 3-0, men det lykkedes i løbet af de sidste ti minutter at sikre et point.

»Det kunne også have været en forfærdelig aften, men nu er den en glædelig aften. Og ligesom I står her med et smil på læben, kan I nok også godt forestille jer, hvilke smil der var på læberne dernede. Det er sjovt, hvordan følelser nogle gange kan ændre sig i løbet af så kort tid. Fodbold er sgu dejligt, og det er derfor, vi elsker spillet,« sagde Simon Kjær.

Næste gang landsholdet skal i aktion i EM-kvalifikationen er til juni, hvor Irland og Georgien venter Åge Hareides mandskab i gruppe D.

Det er de to bedste nationerne i puljerne, der sikrer sig en billet til EM.