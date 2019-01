Den tidligere topdommer Peter Mikkelsen er onsdag aften sovet stille ind efter lang tids sygdom i en alder af 58 år.

Det skriver dommerkollegaen og hans nære ven Kenn Hansen på sin Twitter-profil.

Peter Mikkelsen var verdens bedste dommer. Det er ikke bare noget, som danskerne syntes. Det fik han papir på to gange i 1990’erne.

Kenn Hansen skriver, at Peter Mikkelsen udover at være Danmarks bedste dommer nogensinde også var »et unikt væsen og en af hans gode venner. Han vil savnes verden over,« lyder det.

Peter Mikkelsen er til aften sovet stillet ind efter lang tids sygdom omgivet af familien. Familien ønsker ikke spørgsmål, så det beder jeg alle respektere. Peter var ud over Danmarks bedste dommer nogensinde et unikt væsen & en af mine bedste venner. Han vil savnes verden over❤️ — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) 30. januar 2019

Peter Mikkelsen. Foto: PALLE HEDEMANN

Peter Mikkelsen havde siden 2009 kæmpet en mod en kræftsygdom. Han blev gennem sygdomsforløbet lam i venstre side, og var derfor lænket til sin kørestol.

Det startede med et lille hul i panden, der fik ham til at gå til hudlægen. Det blev skrabet væk, men da hudlægen ikke fik det hele med, blev Mikkelsen pludselig ringet op fra Herlev Hospital og bedt om at komme forbi.

Det viste sig, at han havde fået modermærkekræft, og Peter Mikkelsen fik fjernet op mod 60 yderligere modermærker på kroppen. Derfra fik han flere operationer, men tabte altså onsdag kampen mod kræftsygdommen.

Han sidste år i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke var bange for døden.

»Døden ligger hele tiden lige rundt om hjørnet. Lige nu har jeg bare ikke tid til at beskæftige mig med døden. Men jeg er ikke bange for at dø. Hvis det bliver det, så tackler vi det på en god måde. Heldigvis ved jeg, hvordan jeg skal tackle døden,« sagde Peter Mikkelsen dengang.