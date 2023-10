Den tidligere landsholdsspiller Peter Løvenkrands har fået nyt job.

Han skal fremover være cheftræner for AaB's U19-ligahold.

Det oplyser den nordjyske klub selv i en pressemeddelelse.

Det betyder samtidig, at klubben siger farvel til den nuværende træner for holdet, Lars Noer Madsen, der har stået i spidsen for mandskabet i knap halvandet år.

»Det er beklageligt og ærgerligt at skulle tage afsked med Lars Noer Madsen, men med en helt ny rolle med et link i dagligdagen til både staben omkring førsteholdet og U19-ligaholdet har vi fundet det mest optimalt at begynde på en frisk, og vi er meget tilfredse med, at Peter Løvenkrands har takket ja til at tiltræde i AaB,« siger den jyske klubs sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

Løvenkrands har tidligere været tilknyttet både ungdomsakademiet og reserveholdet hos skotske Glasgow Rangers, og han har desuden stået i spidsen for Fremad Amager i et år.

Han spillede 22 landskampe for Danmark, og han spillede for Glasgow Rangers fra 2000 til 2006.

Han stoppede sin aktive karriere i 2014, og nu tager trænergerningen ham altså en tur til Aalborg.

»Jeg er enormt glad for, at AaB har peget på mig til en spændende rolle, hvor jeg primært får ansvaret som cheftræner for U/19 Ligaholdet, men også bliver en fast del af staben omkring førsteholdstruppen,« siger han og fortsætter:

»For mig er AaB en af de største klubber i Danmark, og jeg er stolt af at blive en del af et projekt og den retning, som klubben i seneste måneder har sat med deres sportslige strategi. Det tager tid at få tingene bygget op, men det er i mine samtaler med klubben blevet tydeligt, at der er en klar plan for, hvordan man ønsker at drive akademiet, så det også hænger sammen og kan videreføres op til førsteholdstruppen, så vi kan bringe AaB tilbage, hvor man i mine øjne hører til.«

Peter Løvenkrands starter i klubben den 1. november, oplyser AaB.