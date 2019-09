'Hvil i fred, min ven.'

Fernando Ricksens død har sendt Peter Løvenkrands i sorg. For de to kendte hinanden godt.

Og i et opslag på instagram sender han nu en hilsen - og en hyldest - til hollænderen, der gik bort onsdag morgen. Han blev blot 43 år gammel.

'Du passede på mig, da vi skrev kontrakt med Rangers på samme tid, og du tog mig frem og tilbage til træning, fordi jeg ikke havde en bil. Gode minder på og uden for banen! En ægte kriger og leder på banen,' skriver Peter Løvenkrands. Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

Fernando Ricksen Foto: MARCO DE SWART Vis mere Fernando Ricksen Foto: MARCO DE SWART

Fernando Ricksen var ramt af den dødelige lidelese motor neuron-sygdom. Sygdommen fungerer ligesom ALS, og og nedbryder de nerveceller der kontrollerer kroppens muskler.

'Du vil virkelig blive savnet. Hvil i fred, min ven,' slutter Peter Løvenkrands, der i sin karriere spillede for blandt andre Newcastle og Rangers FC, opslaget om sin tidligere holdkammerat.

Den hollandske fodboldspiller stoppede karrieren i 2013 - samme år han fik han vished om sin sygdom.

Siden blev han langsomt blevet mere og mere svækket, og han tabte sig en del, fordi han mistede muskelmasse. Noget, der også betød, han til sidst var afhængig af en kørestol for at kunne komme rundt.

Sammen med hustruen Veronika, har han startet Fernando Ricksen Foundation med det formål, at hjælpe andre med samme lidelse.

TIlbage i juni inviterede hollænderen til en velgørenhedsaften i den forbindelse.

»Fordi det er blevet meget svært for mig, vil det blive min sidste aften,« lød det dengang via en hjerteskærende video optaget i hospitalssengen. Godt tre måneder senere er Fernando Ricksen nu død.

På toppen af karrieren spillede han for Rangers, og i den periode blev det til syv trofæer: heraf to mesterskaber. Han fik også 12 landskampe for Holland.