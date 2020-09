»Tilliden er væk.«

Så kort og kontant var meldingen fra TV3 Sport, efter man onsdag besluttede at fyre Peter Graulund som fodboldekspert. Meldingen kom, efter der de seneste dage er blevet sået tvivl om den tidligere angribers dobbeltrolle. Det skyldes, at han har deltaget i møder med to professionelle fodboldspillere.

Han er nemlig også registreret som fodboldagent, og det er ikke foreneligt med arbejdet som ekspert. Derfor fik Graulund onsdag sparket efter otte år i jobbet. Noget, der i den grad ærgrer hovedpersonen selv.

»Jeg er selvfølgelig træt af situationen. Men jeg vil gerne takke TV3 for den tid, jeg har haft. Jeg har været glad for det samarbejde, jeg har haft med en masse professionelle og dygtige kollegaer,« siger Peter Graulund i et interview med B.T.

Efter otte år som ekspert, blev Peter Graulund onsdag fyret. Foto: © Lars Rønbøg, FrontzoneSport Vis mere Efter otte år som ekspert, blev Peter Graulund onsdag fyret. Foto: © Lars Rønbøg, FrontzoneSport

»Jeg har respekt for, at der er nogle chefer, der skal vurdere, om vi skal fortsætte samarbejdet eller ikke. Jeg synes jo, det er en overreaktion, men det er desværre sådan, det er. Og jeg accepterer deres beslutning. Jeg kan ikke gøre ret meget andet.«

Synes du selv, at du har gjort noget forkert?

»Nej, det synes jeg ikke.«

Men kan du forstå, at der er nogen, der sår tvivl om dig, når det er kommet frem, at du har deltaget i møder med to Superliga-spillere?

»Jeg kan sagtens forstå, at der er nogen, der stiller spørgsmål ved tingene, men når jeg så forklarer, hvordan tingene hænger sammen, så håber jeg da, at der er nogen, der stoler på det, man siger. Jeg har ikke lavet agentarbejde, og derfor synes jeg, det er en overreaktion. Men jeg accepterer det, og så er det sådan, det er.«

Hvilken forklaring fik du fra TV3?

»Det var tilliden, der var væk, og det accepterer jeg. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det er sådan, de ser på det. Jeg har været glad for mit job med mange dygtige og professionelle mennesker. Det har været otte lærerige år.«

Hvordan har du det?

»Jeg er selvfølgelig ærgerlig over situationen, men omvendt synes jeg også, at mine chefer har været bevidst om den her situation, da jeg informerer dem om, at jeg har været nødt til at registrere mig på DBU's hjemmeside for at få det her agentkursus. Og det har de vidst i snart et år, og så kunne de måske – hvis det var et problem – have fortalt mig det dengang.«

Det er selvfølgelig meget tidligt at spørge, men hvad så nu?

»Jamen jeg regnede med, at jeg skulle kommentere Lyngby - Sønderjyske i weekenden. Og det er ærgerligt det her, for jeg elsker fodbold, og jeg er en fodboldnørd. Men hvad jeg skal lave fremover, må tiden vise.«

Det er jo belejligt at få tanken om, at du nu fremover skal arbejde som fodboldagent. Er det planen?

»Haha! Nej, det er ikke umiddelbart planen. Så meget kan jeg godt røbe.«

Peter Graulund stoppede karrieren som fodboldspiller i 2012 efter ophold i Vejle, Brøndby, tyske Bochum, AGF og Helsingborg. Kort efter begyndte han som fodboldekspert.

Den tidligere målmager var mandag en del af TV3 Sports Offside-program. Det blev dermed det sidste, han medvirkede i.