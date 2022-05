Peter Graulund hev sin tidligere arbejdsgiver NENT Group i retten, da han ikke mente, at det var berettiget, at han i september 2020 blev fyret for at have udført agentarbejde ved siden af tv-eksperttjansen.

Nu er der faldet dom i sagen, og NENT Group bliver 100 procent frikendt for alle anklager.

Det fortæller Sportschef hos NENT Group, Kim Mikkelsen, til B.T.

»Vi vinder og bliver 100 procent frikendt. Det er vi glade for. De to dage i retten viste, at det Graulund gjorde i forhold til agentarbejde, hverken var moralsk eller etisk okay, og nu har byretten vurderet, at det heller ikke var juridisk okay.«

Ifølge B.T.s oplysninger skal Peter Graulund betale 90.000 kroner i sagsomkostninger.

Sportschefen ærgrer sig over, at samarbejdet og relation med Graulund nu er, hvor den er.

»Vi er ærgerlige over, at det er endt, hvor det er endt. Vi var glade for Graulund indtil det her så dagens lys. Hvad der er sket efter, har været velbeskrevet.«

I løbet af de to retsdage i Københavns Byret i slutningen af marts, kom det frem, at Peter Graulund krævede ni måneders fuld kompensation for uretmæssig fyring.

Som en del af afskedigelsen tilbød NENT Peter Graulund tre måneders kompensation. Det tilbud valgte Graulund ikke at tage imod.

Peter Graulund skriver i en sms til B.T., at han ikke har nogen kommentar til dommen.

