Den tidligere Superliga-bomber Peter Graulund afslører nu, at han gennemgik en stor personlig krise i løbet af sin aktive karriere.

Det skete i forbindelse med opholdet i tyske Bochum, der i 2001 gjorde den danske angriber til klubbens dyreste indkøb nogensinde.

Men Graulund havde – blandt andet på grund af skader – svært ved at indfri forventningerne efter skiftet.

På banen kunne han ikke få gang i målscoringen, og det fik store konsekvenser for hans liv udenfor kridtstregerne.

ARKIVFOTO 2013 af Peter Graulund - - Se RB 22/10 2013 12.24. Superligaklubben AGF har fyret Peter Graulund som U19-træner som følge af hans bog, som udkommer på fredag. (Foto: CLAUS FISKER/Scanpix 2012) Foto: Axel Schütt Vis mere ARKIVFOTO 2013 af Peter Graulund - - Se RB 22/10 2013 12.24. Superligaklubben AGF har fyret Peter Graulund som U19-træner som følge af hans bog, som udkommer på fredag. (Foto: CLAUS FISKER/Scanpix 2012) Foto: Axel Schütt

Det fortæller han i et interview med Radio4.

»Det er den der junglelov, der er i elitesport… Hvis du kan se et svagt dyr, så bliver det spist. Så jeg blev stille og roligt ædt af mine holdkammerater. Så mistede man selvtilliden. Så mistede man glæden. Og så til sidst mistede jeg jo faktisk også livslysten. Jeg sad lige pludselig i den der kæmpestore lejlighed med swimmingpool i haven og en kæmpe Mercedes ude foran, og jeg havde ikke nogle at dele det med,« siger Peter Graulund.

Derfor lærte opholdet i Tyskland også Peter Graulund, at der er mange andre ting i livet, som er langt vigtigere end penge.

»Jeg er stolt af at være fodboldspiller, og jeg har altid elsket spillet. Jeg kom frem til, at jeg spillede, fordi det var sjovt, og ikke fordi der skulle være et bestemt antal millioner på kontoen, når det var slut. Penge betyder nul og niks for mig efter den her periode. Glæden er vigtigere, og at jeg er omgivet af mennesker, jeg holder af,« siger Graulund i interviewet.

Peter Graulund spillede i sin aktive karriere for Vejle, Brøndby, Bochum, AGF og Helsingborg.