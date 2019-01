Bare et år efter at Premier League-stjernen Peter Crouch blev far for tredje gang, annoncerer hans kone, modellen Abbey Clancy, at hun er gravid igen.

»Når et hattrick ikke er tilstrækkeligt,« skriver Abbey Clancy på Instagram til en et billede, hvor hun viser maven frem, og bruger hashtagget ‘babynumber4’.

Peter Crouch, som har lavet et hav af mål for det engelske landshold og i Premier League, bekræfter graviditeten med vanlig humor på Twitter:

»Baby nummer fire er på vej. Det er min skyld, at Abbey Clancy ser sådan her ud,« skriver han til billedet af sin bikiniklædte frue med en lille bule på maven.

Baby no 4 on the way

I blame @OfficialClancy for looking like this. pic.twitter.com/FwmoHWAH8I — Peter Crouch (@petercrouch) January 2, 2019

Det celebre par er et af de mest berømte fodboldpar i England, hvor 37-årige Peter Crouch er kendt som en elskelig og atypisk angriber på grund af sin enormt ranglede statur - han er over to meter høj - og på grund af sin lune humor.

Abbey Clancy, som er model, er også et populært navn, og har ti år på bagen som en kendt fodboldfrue - det, de i England kalder en WAG.

Hun optræder flittigt i de kulørte blade og har tæt på en halv million følgere på Instagram.

I mere morsomme kredse betegnes Clancy klart som værende blandt de bedste fuldtræffere, Crouch har lavet i en lang karriere, som inkluderer topklubber som Liverpool og Tottenham og det engelske landshold.

Vis dette opslag på Instagram Such a fantastic night last night thank you @darrenstrowger for having us such a great cause @teenage_cancer congratulations Et opslag delt af Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) den 8. Nov, 2018 kl. 5.56 PST

Det vakte da også opsigt, da den ranglede Peter Crouch i 2006 begyndte at date modellen Abbey Clancy, som han i dag er gift med.

Crouch har tidligere fortalt, hvordan prins Harry havde en særlig interesse i Crouchs modelkæreste, da de engang mødtes.

»Jeg har mødt prinserne et par gange. Jeg kan huske, at Harry engang, hvor han kom ned i vores omklædningsrum, sagde til mig: ’Crouch, hvordan scorede du egentlig Abbey?’« fortalte en skraldgrinende Peter Crouch i efteråret.

Angriberen har før selv joket med sin overscoring på den private front. På spørgsmålet om, hvad han ville være, hvis han ikke var blevet professionel fodboldspiller, svarede han iskoldt: ’Jomfru’.

