Han er kendt som en af de mest underholdende og selvironiske fodboldspillere fra den engelske Premier League.

Men i dag skal man nærmest være glad for, at Peter Crouch overhovedet er i live.

Den pensionerede angriber med de lange lemmer var på en ferie i 2009 sammen med hustruen, Abbey Clancy, tæt på at omkomme i en ulykke.

Det fortæller Peter Crouch til engelske Mirror i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog 'I, Robot: How to be a Footballer 2'.

Vis dette opslag på Instagram Such a fantastic night last night thank you @darrenstrowger for having us such a great cause @teenage_cancer congratulations Et opslag delt af Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) den 8. Nov, 2018 kl. 5.56 PST

Parret havde kastet anker fra deres lille motorbåd ud for kysten ved Sardinien, hvor de drak champagne og slikkede sol, da vejret pludseligt skiftede.

Ankeret havde sat sig fast, da Peter Crocuh forsøgte at hejse det op i båden, og et kraftigt blæsevejr sendte parret ind mod nogle store sten, der lå ved kysten.

Panisk forsøgte Peter Crocuh alt, hvad han kunne, for at få ankeret frigjort, så de kunne sejle væk, inden båden røg ind i den stenfyldte kyststrækning.

»Hurtigt var der flere huller i mine fingre, end der var i rebet. Der var blod på dækket og masser af panik. Det, der begyndte som en romantisk dag, blev til en gyserfilm, hvor vi røg tættere og tættere på stenene. Men lige, da vi blev mest desperate, knækkede rebet, og vi kunne komme væk.«

Peter Crouch laver sin berømte robot-dans som målfejring. Foto: Paul ELLIS Vis mere Peter Crouch laver sin berømte robot-dans som målfejring. Foto: Paul ELLIS

»Jeg ved ikke, om vi ville være omkommet eller ej, hvis vi forulykkede mod stenene, men det ville så sandeligt ikke have været godt for mit gode udseende,« fortæller den humoristiske angriber om sin rystende oplevelse.

38-årige Peter Coruch stoppede sin karriere tidligere på året.

Undervejs nåede han at spille for et hav af engelske klubber – herunder Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Tottenham, Stoke og senest Burnley.

Kender du ikke til Peter Crouchs humor, kan det være en Google-søgning værd. Han står blandt andet bag for det sjoveste svar til spørgsmålet om, hvad han ville være, hvis han ikke var professionel fodboldspiller: jomfru.