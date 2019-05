Burnley-angriberen Peter Crouch er en mand, der er garant for en kæk kommentar. Men i det seneste afsnit af The Graham Norton Show leverede han alligevel en sand juvel.

Her snakker Peter Crouch om, hvordan han for godt 10 år siden i et interview sagde, at han ville være jomfru, hvis han ikke var blevet kendt som fodboldspiller.

For på de sociale medier - og fra Peter Crouch selv - er der tit blevet spekuleret i, hvordan det er lykkedes ham at score konen Abbey Clancy. Flere mener, hun er flere niveauer over den tometer-høje Peter Crouch.

Derfor spørger gæsteværten Jack Whitehall, hvordan det rent faktisk lykkedes ham. Men til det må Peter Crouch fortælle, at han heller ikke har en idé.

Og det er i den forbindelse, at Peter Crouch afslører, at Prins Harry har stillet ham det præcis samme spørgsmål.

»Jeg spillede en velgørenhedskamp og så kom han (Prins Harry, red.) i omklædningsrummet for at hilse på alle. Og han var faktisk ret venlig. Da jeg sagde hej, spurgte han; 'Crouchie, hvordan fik du fat i Abbey?',« fortæller Peter Crouch og fortsætter.

»Det var før Meghan, så nu kan jeg stille ham det samme spørgsmål,« griner Peter Crouch i programmet.

Peter Crouch og Abbey Clancy har været sammen siden 2006 og parret har sammen tre børn.