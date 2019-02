Claudio Pizarro blev ældste målscorer i Bundesligaen, da han scorede på et direkte frispark i overtiden.

Angriberen Claudio Pizarro præsterede lidt af en bedrift lørdag, da Werder Bremen-spilleren blev Bundesligaens ældste målscorer nogensinde.

Seks minutter inde i tillægstiden af ligakampen mellem Hertha Berlin og Werder Bremen fik Werder tilkendt et frispark.

40-årige Pizarro, der blev skiftet ind efter en time, gik til bolden og hamrede den i mål på det direkte frispark med en flad afslutning.

Dermed udlignede Pizarro til slutresultatet 1-1, efter at Davie Selke havde bragt hjemmeholdet foran i første halvleg.

Claudio Pizarro er 40 år og 136 dage, og han er i forvejen den udlænding, der har scoret flest mål i den bedste tyske række.

Angriberen fra Peru har nettet 195 gange i karrieren i Bundesligaen ifølge AFP.

- Jeg er meget glad. Det var et point, der hjælper os, og jeg er meget stolt over at have scoret. Jeg forsøgte at finde plads under muren, for jeg vidste, at de ville hoppe i muren, siger Pizarro ifølge AFP.

Den forrige rekord tilhørte også en Werder Bremen-spiller, da Mirko Votava i 1996 scorede for klubben, da han var 40 år og 121 dage.

Claudio Pizarro har spillet for Werder Bremen i flere perioder tidligere i karrieren, hvor han også havde mange sæsoner i Bayern München i to omgange.

Han har også spillet for engelske Chelsea samt flere andre klubber.

Hertha Berlin og Werder Bremen ligger henholdsvis nummer ni og ti i ligaen.

Hertha har 32 point og et enkelt mere end Werder.

/ritzau/