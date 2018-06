Peru har skåret VM-truppen ned til de tilladte 23 spillere, hvilket koster Sergio Peña turen til Rusland.

St. Gallen. Fodboldangriberen Paolo Guerrero er nu officielt en del af Perus VM-hold, der blandt andet skal møde Danmark ved slutrunden i Rusland senere på måneden.

Perus landstræner, Ricardo Gareca, har mandag skåret sin trup ned fra 24 til de tilladte 23 spillere, hvilket koster midtbanespilleren Sergio Peña turen til Rusland.

Til gengæld er Guerrero som ventet med i truppen, efter at han i sidste uge fik grønt lys til at deltage ved VM.

Den 34-årige landsholdsanfører har været i karantæne siden oktober sidste år, hvor han testede positiv for kokain i forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mod Argentina.

Siden fulgte et langstrakt forløb, hvor Guerrero først blev han idømt et års karantæne af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

En appelinstans i Fifa halverede senere straffen, inden Den Internationale Sportsdomstol (CAS) igen forhøjede karantænen til 14 måneder efter endnu en appelsag.

Peruanerne kæmpede dog videre for at få nationalhelten med til landets første VM-deltagelse i 36 år, og 31. maj besluttede en schweizisk domstol at sætte karantænen på standby under VM.

Søndag fik han et vellykket comeback for landsholdet, da han lavede to mål i Perus 3-0-sejr over Saudi-Arabien i en testkamp i St. Gallen i Schweiz.

- Det var meget følelsesladet for ham, for hans holdkammerater, for alle tilhængerne og for hans familie, og jeg er meget glad, siger landstræner Ricardo Gareca ifølge Reuters.

Peru åbner VM 16. juni mod Danmark. Senere venter Frankrig og Australien i de øvrige kampe i den indledende pulje.

/ritzau/