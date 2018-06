Ricardo Gareca, Perus landstræner, langer hårdt ud efter brugen af VAR, som han ser som den forkerte løsning.

Moskva. Peru fik tilkendt et straffespark i lørdagens VM-kamp mod Danmark takket være videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee).

Alligevel mener Ricardo Gareca, Perus landstræner, ikke, at VAR er den bedste løsning. Det siger han inden sydamerikanernes kamp mod Frankrig torsdag.

- Fejl vil altid forekomme. Det er en del af charmen ved fodbold. Det er min egen personlige holdning, siger Gareca.

Dommeren havde ikke vurderet forseelsen til et straffespark i første omgang, men ved hjælp af VAR fik Peru korrekt tilkendt et straffe. Der skal dog være plads til dommerfejl, mener Gareca.

- Fodbold er uløseligt forbundet med fejl, og jeg tror ikke, at dette VAR-system er den bedste løsning. Det er en tilføjelse, der kan hjælpe, siger Gareca.

Perus Christian Cueva brændte straffesparket, og Danmark endte med at vinde kampen 1-0.

Det ændrer ikke noget hos Gareca, som frygter, at VAR-systemet vil blive brugt for meget i fodboldkampene, som derved kan trække ud og blive kedelige.

- Forestil dig, at vi spilder tre-fire minutter, hver gang vi bruger VAR til at se en situation igennem. Så kan man begynde at bruge tid på det konstant. Potentielt kan vi gennemse et hvilket som helst antal situationer.

- Men alt er gjort med de bedste hensigter. Jeg har bestemt et åbent sind omkring det, lyder det fra Gareca.

Danmark spiller mod Australien torsdag klokken 14, mens Peru møder Frankrig tre timer senere i gruppe C.

Frankrig og Danmark har tre point efter en enkelt kamp, mens Australien og Peru har nul point.

/ritzau/Reuters