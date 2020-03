Fra fodbold til legendarisk tv-program for en kort stund.

Fodboldstjernen Pernille Harder toner snart over skærmen i en noget anden branche end fodbold.

Hun skal nemlig være én af deltagerne, når 'Fangerne på fortet' vender tilbage på skærmen her i foråret. Det bekræfter fodboldspilleren selv på Twitter med tekst og billede.

'Kan du gætte, hvilket legendarisk tv-program jeg skal være med i næste måned?', skriver hun.

Can you guess what legendary TV show I’m in next month? pic.twitter.com/HEOcTySksl — Pernille Harder (@PernilleMHarder) March 13, 2020

På billedet, hun har delt, står hun sammen med de to dværge, som agere nøglebærer i programmet.

Pernille Harder har før været på tv, der ikke omhandlede sin klub- eller landsholdskarriere.

I maj landede hun et stort tv-job, da hun blev udnævnt til at være fodboldekspert på Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham.

'Jeg har sagt ja til denne udfordring, fordi jeg elsker fodbold', sagde hun i dengang i en pressemeddelelse.

Pernille Harder er anfører og kæmpeprofil på det danske landshold. Foto: Henning Bagger Vis mere Pernille Harder er anfører og kæmpeprofil på det danske landshold. Foto: Henning Bagger

'Jeg elsker at spille fodbold og at snakke fodbold. Jeg ser det som en spændende udfordring, hvor jeg helt sikkert vil opdage og udvikle nye sider af mig selv,' lød det uddybende fra Harder.

Dagligt spiller Pernille Harder i den tyske storklub Wolfsburg, med hvem hun nåede Champions League-finalen i 2018.

Pernille Harder scorede endda i finalen, men samlede set endte Wolfburg med at tabe 1-4.

På landsholdsplan har Pernille Harder optrådt 118 gange og scoret 61 mål.