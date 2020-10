Pernille Harder og dobbelt målscorer Nadia Nadim er imponeret af Danmarks indsats i 3-1-sejren over Italien.

Det var forventet, at de danske fodboldkvinders udebanekamp mod Italien ville blive tæt, men det viste sig langtfra at være tilfældet.

Danskerne var nemlig overlegne i næsten hele kampen, siger landsholdsanfører Pernille Harder efter 3-1-sejren, der kvalificerede Danmark til EM i 2022.

- Vi kom ud som lyn og torden og vandt alle dueller og andenbolde. Der var plads til os, og vi spillede bolden godt rundt og var totalt overlegne.

- Vi faldt lidt ned i en periode anden halvleg, men det er ligegyldigt, for vi skal til EM, siger Pernille Harder til DR.

Der var kun spillet lidt over et kvarter, før Danmark allerede førte 2-0 i Empoli. Først havde Nicoline Sørensen scoret direkte på hjørnespark, og dernæst havde Nadia Nadim gjort det til 2-0 på et flyvende hovedstød.

I starten af anden halvleg scorede Nadim så sit andet mål i kampen, og trods en italiensk reducering kunne den danske sejr sagtens være blevet større.

- Vi vidste, hvad vi skulle gøre, og vi spillede vores bedste kamp i kvalifikationen. Vi var farlige i vores omstillinger, og vi stod kompakt. Det var en klasse holdpræstation, og vi er stolte og glade over, at vi skal til EM i England, siger Nadia Nadim til DR.

Danmark har vundet alle sine ni EM-kvalifikationskampe, og før hjemmekampen mod Italien 1. december lyder Danmarks målscore på svimlende 48-1.

På grund af coronavirus er EM-slutrunden skubbet fra juli 2021 til juli 2022.

/ritzau/