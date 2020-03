De bar begge anførerbindet lørdag aften, da Danmark og Sverige mødte hinanden ved Algarve Cup. Men Pernille Harder fik ikke lov til at hilse på sin svenske kæreste, Magdalena Eriksson, inden kampen.

Det fortæller svenskeren til Expressen.

»Dommeren sagde bare 'ikke noget håndtryk'. Så vi fik ikke mulighed for det,« fortæller Magdalena Eriksson.

Årsagen var den frygtede coronavirus, der lige nu hærger, og derfor kunne parret - der til dagligt spiller i to forskellige lande - ikke komme tæt på hinanden.

Magdalena Eriksson og Pernille Harder måtte ikke hilse på hinanden inden kampen lørdag. Foto: Henning Bagger

Det er ikke første gang, at håndtryk er blevet forbudt i forbindelse med virussen. Det samme gælder blandt andet i Premier League, hvor håndtryk inden kampen ikke er tilladt lige nu. Det har ligaen besluttet.

Og samme beslutning tog dommeren altså i forbindelse med opgøret mellem Danmark og Sverige, som førstnævnte desuden vandt.

Om selve kampen fortalte Magdalena Eriksson, at det var stort for hende at bære anførerbindet på den ene arm. Præcis som Pernille Harder gjorde det for Danmark.

»Det var en stor ære for mig at få chancen, og så var det selvfølgelig en meget speciel situation. Jeg er stolt af både hende og mig selv,« fortalte svenskeren.

Pernille Harder og kæresten på rød løber. Foto: Henning Bagger

I Danmark er der i skrivende stund 27 i Danmark samt to på Færøerne, der er blevet ramt af coronavirus. Blandt dem er den tidligere landsholdsspiller Thomas Kahlenberg.

'Jeg er så ked af alt det, jeg har “sat i gang”. Folk der er sat i karantæne osv. Jeg sender dem alle mange tanker, og håber ingen vil blive sygdomsramt,' skrev han lørdag i et opslag på Instagram.

Torsdag kom det frem, at Kahlenberg efter et besøg i Amsterdam var blevet smittet med coronavirus. Det sendte blandt andet 13 personer fra Brøndbys administration i karantæne, fordi de havde været tæt på den tidligere midtbanespiller i forbindelse med søndagens kamp mellem Brøndby og Lyngby på Brøndby Stadion.

Blandt dem er forsvarsspilleren Joel Kabongo, assistenttræner Martin Retov og administrerende direktør Ole Palmå. Siden er 77 fodboldfans også blevet sendt i karantæne. Også den tidligere fodboldspiller Peter Madsen er ramt af coronavirus. Han var også med til fødselsdagen i Amsterdam.