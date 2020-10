De danske fodboldkvinder skal tirsdag på den hidtil sværeste opgave i EM-kvalifikationen: Italien på udebane.

De danske fodboldkvinder kan tirsdag aften booke en billet til den udskudte EM-slutrunde i 2022.

Vinder Danmark på udebane over Italien, er Danmark som minimum sikker på at ende som en af de tre bedste toere på tværs af de ni EM-kvalifikationsgrupper.

Det er dog den absolut vanskeligste gruppemodstander, som venter Danmark tirsdag aften - og igen i den afsluttende gruppekamp i Viborg 1. december.

Både Danmark og Italien har vundet rub og stub i EM-kvalifikationsgruppen indtil videre.

For danskernes vedkommende har det været uden nævneværdig modgang, hvilket en målscore på 45-0 efter otte kampe da også tydeligt illustrerer.

Men skulle de danske spillere pludselig komme i problemer mod Italien, så har trænerteamet givet dem redskaberne til at håndtere det, siger Pernille Harder.

- Jeg er ikke bekymret for, hvad der kan ske, hvis vi kommer bagud. Vi har arbejdet meget med de psykologiske ting, der kan komme, hvis vi møder modgang.

- Så selv om vi ikke har oplevet så meget modgang i kampene, så føler jeg, at vi er godt forberedt, hvis vi skulle møde modgang. Vi har meget selvtillid, og vi skal fortsætte med at turde at spille god fodbold mod Italien, uanset hvad der sker, siger landsholdsanføreren.

Hun forventer, at Italien vil være langt stærkere end de øvrige hold i gruppen, som Danmark allerede har mødt to gange: Israel, Malta, Bosnien-Hercegovina og Georgien.

- Vi har spillet mod nogle lidt lettere modstandere, og vi skal prøve at måle os mod de bedste, og det bliver spændende at få den mulighed mod Italien.

- Lige nu ligger vi og spiller rigtig god fodbold mod de nationer, som ikke er tophold, og vi skal turde at spille den samme gode fodbold mod de bedste hold.

- Tempoet skal bare et par niveauer op mod Italien i forhold til de seneste kampe, siger hun.

Mens det er særdeles lukrativt for Dansk Boldspil-Union, når herrernes A-landshold kvalificerer sig til en slutrunde, er der ikke udsigt til en økonomisk gevinst, hvis Harder og co. klarer skærene.

Det siger unionens fodbolddirektør, Peter Møller.

- Ved den sidste EM-slutrunde i 2017 skulle vi helt frem til semifinalen, før udgifter og indtægter gik i nul.

- Så vi bliver ikke rige af at komme til EM, men det vigtigste er også at være med, så vi kan begejstre og inspirere piger til at spille fodbold, mens landsholdsspillerne kan få opfyldt deres ambitioner om at spille store kampe og forsøge at vinde noget, siger Peter Møller.

Tirsdagens opgør i Empoli begynder klokken 17.30.

/ritzau/