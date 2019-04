Anerkendelsen fortsætter med at vælte ned over Pernille Harder.

Torsdag er hun blevet nomineret til årets kvindelige fodboldspiller hos det britiske medie BBC.

Pernille Harder er en af fem nominererede til den prestigefyldte pris det bliver uddelt 22. maj.

BBC lader det være op til folket, når de uddeler prisen, og man kan stemme på BBCs hjemmeside. De fem nominerede er udpeget af en jury og er som følger:

Ada Hederberg, Olympique Lyonnais, Norge

Lindsey Horan, Portland Thorns, USA

Sam Kerr, Chicago Red, Australien

Saki Kumagai, Olympique Lyonnais, Japan

Pernille Harder, Wolfsburg, Danmark

'Individuelle priser som denne er en stor ting. Holdtrofæer er det største, og hvis du ikke vinder dem, vinder du aldrig de individuelle prise, men det er stort at blive anerkendt,' siger Pernille Harder i en pressemeddelelse om nomineringen.

BBC siger i deres præsentation af prisen, at den uddeles til en spiller med store, individuelle evner, der har bidraget til kvindefodbolden.

I denne sæson har det endnu engang set godt ud for Pernille Harder, der har lavet 15 scoringer i den tyske Bundesliga for Wolfsburg, hvilket kun er overgået af holdkammeraten Ewa Pajor.

Desværre må Pernille Harder kigge langt efter Champions League-succes igen i denne sæson.

Pernille Harder scorede to mål i returopgøret mod Lyon i Champions League-kvartfinalen, men det var ikke nok, da Lyon vandt sammenlagt 6-3. Foto: RONNY HARTMANN

Wolfsburg blev slået ud af turneringens kvartfinaler af det franske storhold Lyon, der har vundet turneringen de sidste tre sæsoner i streg. Samtidigt har Lyon slået Wolfsburg ud af turneringen i de to foregående sæsoner, hvor Pernille Harder har spillet for dem - sidste år i finalen.

På individuel plan er Pernille Harder Danmarks bedste fodboldspiller og er blevet kåret til Årets Kvindelige Fodboldspiller af Spillerforeningen fire år i streg. Sidste år blev Pernille Harder også nummer to i Ballon d'Or, hvor Ada Hegerberg blev kåret til verdens bedste.

Ballon d'Or-showet endte dog i en mindre skandale på grund af dj'en ved prisuddelingen Martin Solveig, der var lidt for interesseret i at vide, om Hegerberg nu også kunne twerke frem for hendes evner som fodboldspiller.

Torsdagens nomineringer markerer samtidigt, at der er 50 dage til VM i kvindefodbold, der bliver afholdt i Frankrig - desværre uden dansk deltagelse.