Pernille Harder er rigtig godt tilfreds med, at FIFA investerer 6,7 millarder kroner i kvindefodbold de næste fire år.

»Jeg er rigtig glad og positiv og ser lyst på fremtiden for kvindefodbold.«

Det siger Pernille Harder til B.T. Sport.

Danskeren er glad for, at FIFA endelig har fået øjnene op for, hvor stort et potentiale der ligger i kvindefodbold:

Danmarks Pernille Harder (C) i EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Malta på Energi Viborg Arena, 29. august 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Pernille Harder (C) i EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Malta på Energi Viborg Arena, 29. august 2019. Foto: Henning Bagger

»Det er et signal, at FIFA vælger os. Det er nok et resultat af, hvor godt det gik til VM, og hvor populært det var. Så de ser helt sikkert potentiale i kvindefodbold. Det er meget positivt. Det er altid godt, når nogen går forrest, og FIFA viser med den her investering, at der rent faktisk er penge i kvindefodbold, og at de også selv kan finde ud af det.«

Den danske stjerne har selv været forkæmper for at skabe bedre vilkår for de kvindelige fodboldspillere, og denne investering er et stort skridt i den rigtige retning, men hun er ikke overrasket over, at investeringen landede på det dobbelte af, hvad FIFA først havde budgetteret med:

»Det er jo fedt, at FIFA viser den her interesse for kvindefodbold. Det er vigtigt for mig og for andre kvindelige fodboldspillere, der går forrest og vil have bedre vilkår. Investeringen sender formentlig også et signal til andre forbund om, at der kommer til at ske noget i kvindefodbold,« siger Harder, inden hun fortsætter:

»Jeg er ikke overrasket over den nye investering. FIFA kom med nogle udtalelser om, at de ville kvindefodbold lidt mere. De har også lavet tiltag som for eksempel, at der kommer flere hold til næste VM. Det viser, at de tror på det. Så jeg har egentlig bare ventet lidt på, at det skulle komme, og nu kom det endelig.«

Det er i sandhed en god nyhedhttps://t.co/5eXV6XO4Sf — Mette Cornelius (@mettecornelius) October 24, 2019

Wolfsburg-spilleren mener dog også, at det var på tide, men ser også investeringen som begyndelsen på en stor satsning inden for kvindefodbold:

»Det er bedre sent end aldrig, at den her investering kommer. Men jeg tror også, at det bare er en start. Jeg tror ikke, at der går længe, før de kommer til at budgettere med endnu mere i fremtiden,« slutter Pernille Harder.

I 2018 fik danskeren næstflest stemmer, da Ballon d'Or for første gang blev uddelt til kvinder. En pris, som norske Ada Hegerberg vandt.

Pernille Harder er blandt de nominérede til den samme pris i år.