Pernille Harder scorede i Champions League-finalen sidste år med sin tyske klub, Wolfsburg, der dog endte med at tabe til Lyon.

Nu skal den danske landsholdsangriber være fodboldekspert på tv, og hun debuterer med lørdagens Champions League-finale for herrer mellem Liverpool og Tottenham.

Pernille Harder er blevet ansat som en af eksperterne hos TV3 Sport, der er en del af Nordic Entertainment Group.

»Jeg har sagt ja til denne udfordring, fordi jeg elsker fodbold. Jeg elsker at spille fodbold og at snakke fodbold. Jeg ser det som en spændende udfordring, hvor jeg helt sikkert vil opdage og udvikle nye sider af mig selv,« siger Pernille Harder i en pressemeddelelse.

Pernille Harder blev kåret til årets kvindelige fodboldspiller tidligere i år. Foto: Henning Bagger

Hun kommer til at arbejde med international fodbold og især Champions League.

Lørdag skal Pernille Harder sammen med Carsten Werge, Luna Christofi, Jamie Carragher og Michael Laudrup levere TV3 Sports dækning til finalen i Madrid.

»Det, at jeg fortsat er aktiv som spiller, er jeg sikker på, at jeg kan bruge på mange måder. Dels vil jeg kunne sætte mig ind i, hvad spillerne tænker. Dels kan jeg relatere til min egen fodbold på mange forskellige måder i forhold til oplevelser på og uden for banen,« forklarer Pernille Harder.

Efter lørdagens finale vil seerne med mellemrum stifte bekendtskab med Pernille Harder i forbindelse med dækningen af international fodbold.

»Både som spiller og som fodboldinteresseret tilskuer er Champions League for mig det allerstørste, når man snakker klubfodbold. Det er en fed turnering, hvor klubber fra forskellige lande med forskellige spillestile mødes. Det giver oftest noget rigtigt underholdende fodbold,« mener hun.

Pernille Harder vil have sine tv-opgaver sideløbende med, at hun stadig holder sin egen karriere på klub- og landshold kørende på fuld damp.

På det danske landshold er Pernille Harder noteret for 111 landskampe og 54 mål. Du kan selvfølgelig også følge Champions League-finalen live her hos B.T.

/ritzau/