Wolfsburg-spilleren glæder sig over, at hun endnu en gang er blevet nomineret som verdens bedste spiller.

København. Tirsdag blev Pernille Harder som en af ti spillere nomineret til hæderen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller.

Prisen uddeles 24. september ved et show, der arrangeres af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Det er andet år i træk, at den 25-årige danske landsholdsanfører er blandt de ti nominerede til hæderen. Og det glæder hun sig meget over.

- Med sådan en stor pris, der kan man jo ikke blive nomineret for mange gange, og det er helt sikkert noget, man bliver glad for hver gang.

- Jeg er stolt over, at jeg for andet år i træk er blandt de ti, for det siger noget om, at jeg formår at holde niveauet højt, siger Pernille Harder til DR's hjemmeside.

Pernille Harder havde en rigtig god sidste sæson med sin klub, Wolfsburg, som blandt andet nåede frem til Champions League-finalen.

Efter 90 minutter af finalen mod franske Lyon var stillingen 0-0, men tidligt i den forlængede spilletid bragte danskeren tyskerne foran 1-0.

Det endte dog med en sikker Lyon-sejr på 4-1.

Pernille Harder vandt i sidste sæson både det tyske mesterskab og pokalturneringen med Wolfsburg, og hun blev topscorer i den bedste tyske række.

Pernille Harder har spillet 101 A-landskampe og scoret 53 mål.

/ritzau/