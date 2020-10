Pernille Harder er for anden gang i karrieren kåret som årets bedste kvindelige fodboldspiller i Europa.

Prisen uddeles af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), og Pernille Harder blev kåret for første gang for to år siden.

Kåringen fandt sted i Geneve i forbindelse med lodtrækningen til gruppespillet i Champions League, og i alt blev der uddelt 13 priser af Uefa.

27-årige Pernille Harder skiftede op til denne sæson fra tyske Wolfsburg til Chelsea i England på en treårig kontrakt, og hun var nomineret sammen med englænderen Lucy Bronze og franske Wendie Renard.

Tidligere torsdag var der mere hæder til danskeren, da hun også modtog en af de øvrige priser, og efter den kåring lød det fra danskeren:

- Det betyder meget. De individuelle priser viser, at man gør det rigtige og er på rette vej, så jeg er superglad, sagde danskerne i et tv-interview med Uefa.

Pernille Harder blev kåret som den bedste angriber i kvindernes Champions League-sæson i 2019/20-sæsonen.

Her scorede hun ni mål og leverede to oplæg.

Pernille Harder blev før denne sæson verdens dyreste fodboldspiller på kvindesiden, da hun ifølge britiske og tysker medier blev handlet fra Wolfsburg til Chelsea for i omegnen af 2,5 millioner kroner.

Hun blev i 2018 nummer to i afstemningen om Ballon d'Or - verdens bedste fodboldspiller - og samme år blev hun altså også kåret som den bedste kvindelige spiller i Europa.

Hun har siden 2016-17-sæsonen været en vigtig del af Wolfsburgs hold, der i alle sæsoner med danskeren på holdet har vundet det tyske mesterskab og den tyske pokalturnering.

I den seneste sæson blev Wolfsburg mester i sikker stil uden at indkassere et eneste nederlag. Harder blev suveræn topscorer med 27 fuldtræffere. Nummer to på listen var Nicole Billa med 18 mål.

Den danske stjerne har to gange spillet finale i Champions League med Wolfsburg. Det skete i 2018 og i år, og begge gange tabte Wolfsburg til franske Lyon.

Harder er noteret for 120 landskampe for Danmark, og hun har scoret 62 mål i landsholdstrøjen. Hun hentede sølv ved EM-slutrunden med Danmark i 2017.

Hos mændene blev den bedste fodboldspiller i den forgangne sæson i Europa også kåret torsdag, og her gik prisen til Robert Lewandowski fra Bayern München.

/ritzau/