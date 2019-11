Den danske verdensstjerne Pernille Harder er ikke afvisende over for at komme hjem og spille i Danmark.

Den 26-årige fodboldspiller fra Wolfsburg har for nyligt åbnet op for muligheden om snart at foretage et skifte fra sin tyske klub.

I øjeblikket er hun på kontrakt i Wolfsburg til 2021, men herefter regner hun formentlig med at skifte.

»Det tror jeg. Men hvor jeg skal spille videre, er ikke besluttet. Det kommer an på, hvad der til den tid ser interessant ud,« sagde hun til B.T. i november.

Danmarks Pernille Harder (C) i EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Malta på Energi Viborg Arena, 29. august 2019. Foto: Henning Bagger

Et af stederne kunne være Danmark, hvor enkelte Superliga-klubber er begyndt at satse mere på kvindefodbolden.

Den danske Gjensidige Kvindeliga har dog et problem. Ligaen er ikke fuldtidsprofessionel som eksempelvis den tyske Bundesliga, hvor Pernille Harder spiller nu.

»Det kan da godt ske, men det skal helst være en professionel liga, jeg kommer hjem til,« siger Pernille Harder i podcasten Kvindeliga Genklang, hvor hun også fortæller, at et professionelt hold fra den midtjyske hjemegn kunne hjælpe på tingene.

»Og hvis så FC Midtjylland har fået et kvindehold, kan det også godt være,« fortsætter Pernille Harder, der er erklæret FCM-fan.

FCM-fans med tifo. Foto: Henning Bagger

På Heden vækker Harders kommentar da også glæde hos Svend Graversen, der er sportschef i FC Midtjylland:

»Jeg er utrolig glad for, at hun tænker på os i den forbindelse, og det betyder jo, at hun har haft en god tid hos os på akademiet. Det er vi stolte af.«

Pernille Harder skal dog kigge langt efter et comeback på Heden, for i FCM-lejren er der foreløbig ingen planer om at satse på kvindefodbold.

»Vi er dér, hvor vi følger udviklingen i kvindefodbold, men lige nu er vi bare heller ikke dér, hvor vi går med planer om at profilere os inden for kvindefodbold. Det ville kræve yderligere kræfter og ressourcer, og det er vi ikke klar til i øjeblikket.,« forklarer Svend Graversen til B.T.

FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen fortæller, at der lige foreløbig ikke vil blive satset på kvindefodbold på Heden. Foto: Henning Bagger

Men selve tanken om at se én af verdens bedste kvindelige fodboldspillere i en FCM-trøje kan de sagtens se for sig i det midtjyske.

»Selvfølgelig. Hun har jo været her før, og det vil altid glæde os, når nogen, som vi har fulgt tæt og som gør det godt, vælger at tænke på os,« fortæller Svend Graversen.

FCM-direktør Claus Steinlein udtalte til Herning Folkeblad tidligere på året, at han regnede med, FC Midtjylland vil have et kvindehold om 10 år.

Seneste skud på stammen i den bedste kvinderække herhjemme er FC Nordsjælland, hvis kvindehold, Farum BK/FC Nordsjælland, ligger nummer tre i Gjesidige Kvindeliga efter Fortuna Hjørring og Brøndby.