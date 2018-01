FC Barcelona har fortsat et komfortabelt forspring til konkurrenterne i toppen af den spanske liga.

Søndag eftermiddag sejrede storklubben hjemme på Camp Nou med 3-0 over Levante.

Barcelona har på førstepladsen 48 point for 18 kampe, mens nummer to, Atlético Madrid, er ni point efter. Real Madrid halser 17 point efter, men har dog spillet to kampe færre. Real møder Celta Vigo senere søndag.

Barcelona dominerede markant i første halvleg, hvilket kastede to flotte kasser af sig.

Efter 12 minutter satte Lionel Messi selv et angreb op, hvorefter han trak ind i feltet og helflugtede et oplæg fra Jordi Alba i mål via stolpen.

Syv minutter før pausen scorede Luis Suarez et endnu flottere mål, da han efter forarbejde af Sergi Roberto halvflugtede bolden ind i målhjørnet.

Barcelonas offensive stil gav dog også Levante et par kontramuligheder i den anden ende, men udeholdet eksekverede ikke godt nok til at score.

Også i anden halvleg fik Levante en stor chance for at bringe spænding ind i kampen, men Marc-Andre ter Stegen hev en stor redning frem, da det var nødvendigt. Levante har nu kun scoret et mål i de seneste seks ligakampe.

Mageligheden tog over hos Barcelona, der var fint tilfreds med føringen, men tilskuerne fik alligevel et mål at gå hjem på.

I dommerens tillægstid driblede Messi sig elegant fri i venstre side, inden han serverede for Paulinho, der scorede sikkert fra en helt fri position foran mål.

Barcelona er fortsat ubesejret i ligaen, nu med 15 sejre og tre uafgjorte.

/ritzau/