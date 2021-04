Klublegenden Per Nielsen har forlænget sin kontrakt med Brøndby til sommeren 2023.

De kommende to år hedder cheftræneren for Brøndbys succesfulde fodboldkvinder fortsat Per Nielsen.

Klubikonet har underskrevet en ny aftale, der løber til sommeren 2023. Det skriver klubben på Twitter.

Hvis han fuldfører kontrakten, vil han have trænet Gjensidige Kvindeligaens tophold i 8,5 år.

- Nogle gange skal man måske passe på med at være i det samme job for lang tid, men i kvindefodbolden sker der så mange ting, og det er sjældent, at vi har det samme hold i mere end et år eller halvandet, før der ryger mange ud og ind, siger Per Nielsen til fanmediet 3point.dk om forlængelsen.

- Jeg nyder at komme og træne pigerne hver eneste dag, jeg nyder udfordringerne, og jeg nyder at se holdet og spillerne udvikle sig hver eneste dag.

Brøndby topper Gjensidige Kvindeligaen med et enkelt point ned til HB Køge efter fire ud af ti spillerunder i mesterskabsslutspillet. Derudover spiller Per Nielsens tropper pokalfinale mod FC Thy fra Thisted på fredag.

I løbet af sine første lidt mere end seks år i spidsen for Brøndby har holdet vundet tre danmarksmesterskaber og tre pokaltitler.

Som aktiv spiller repræsenterede Per Nielsen Brøndbys herrehold gennem hele sin karriere, og han er den spiller med næstflest førsteholdskampe for klubben i historien. 547 gange optrådte han for de blågule.

/ritzau/