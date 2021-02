Et iltert temperament, vilde svinestreger og røde kort.

Den portugisiske fodboldstjerne Pepe har gennem hele sin karriere været kendt som lidt af en hård hund. Men faktisk var han som ung alt andet end det.

Det afslører den tidligere Real Madrid-stjerne i et stort interview med portugisiske Tribuna Expresso. Her fortæller han blandt andet, hvordan han var en rigtig 'mors dreng', inden han forlod hjemlandet og rejste ud i den store verden.

Det sker, da han bliver spurgt, hvor forkælet han var som dreng.

På banen havde Pepe ofte svært ved at styre sit temperament. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere På banen havde Pepe ofte svært ved at styre sit temperament. Foto: DYLAN MARTINEZ

»Indtil jeg var 17 sov jeg med min mor, så forestil dig, hvordan det var,« fortæller den i dag 38-årige Porto-spiller, inden han giver sit bud på, hvad hans far mon havde syntes om det.

»Hør, jeg var allerede stor, og jeg sov med mine forældre, så jeg forestiller mig, at min far ikke kunne lide at have mig der.«

Pepe, der rigtig hedder Kepler Laveran de Lima Ferreira, spillede sin første år som professionel i den portugisiske klub Marítimo, inden han skiftede til FC Porto og derefter røg til storklubben Real Madrid.

Sidenhen kom han forbi tyrkiske Besiktas, inden han i 2019 vendte tilbage til FC Porto.

Foto: PEDRO ARMESTRE Vis mere Foto: PEDRO ARMESTRE

Undervejs er det blandt andet blevet til tre Champions League-titler med Real Madrid, et EM-guld med landsholdet samt flere nationale titler.

Og det kan godt være lidt svært at fatte på portugiseren, når han tænker tilbage på den knægt, der lå i samme seng som sin mor som 17-årig.

»Det er sjovt. Den anden dag snakkede jeg med min mor, og hun fortalte mig, at jeg virkelig godt kunne lide at køre min hånd gennem hendes hår og tage fat i det. Og jeg fortalte hende, at jeg måske allerede vidste, at jeg en dag ofte ville være rigtig meget væk fra hende.«

»Tænk at jeg – en dreng, der sov med sin mor, indtil han var 18 – kunne vinde tre Champions League-titler. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville ske,« fortæller han.

Pepe ligger sammen med FC Porto nummer to i den hjemlige liga, hvor de er hele ti point efter rivalerne fra Sporting Lissabon.

Til gengæld ser det bedre ud i Champions League, hvor de senest vandt den første ottendedelsfinale af to over Juventus.