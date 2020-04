En tragedie har ramt Josep 'Pep' Guardiola.

Den spanske Manchester City-manager Pep Guardiolas mor har mistet livet efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser Manchester City på Twitter.

'Alle omkring klubben sender deres dybeste sympati i en forfærdelig tid for Pep, familien og alle deres venner', skriver klubben.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Pep Guardiolas mor, Dolors Sala Carrio, fik nylig konstateret coronavirus hjemme i Barcelona, hvor hun boede og gik bort mandag. Hun blev 82 år gammel.

Manchester Citys lokalrivaler Manchester United har på Twitter udsendt kondolencer til Guardiola og hans familie.

637 personer smittet med coronavirus er omkommet det seneste døgn i Spanien, skrev Ritzau mandag formiddag.

Ifølge John Hopkins University har 135.032 været smittet med coronavirus i Spanien, mens 13.055 har mistet livet til virusset.